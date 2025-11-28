Pause: especialistas na arte de produzir panetone revelam segredos

Aberta temporada de panetones! Programa Pause recebe o cearense criador do panetone de chocolate eleito o segundo melhor do mundo e a sócia da Molino Padaria Artesanal, Gabriela Walraven

Programa Pause desta sexta-feira, 28 de novembro, entra em clima de Natal trazendo um tema delicioso à mesa: panetones, que já chegam nas vitrines e gôndolas de todo o Brasil . De origem italiana, o pão doce ganhou o mundo tornando-se sinônimo de Natal.

Em conversa com o jornalista Clovis Holanda, apresentador da atração, quem desvenda essa magia em torno do assunto é o chef Brunno Malheiros, fundador da Cheiro do Pão e vencedor de prêmios internacionais com seus panetones; e a sócia da Molino Padaria Artesanal, Gabriela Walraven, que irá falar sobre a produção, as adaptações e ousadias que os panetones passaram nos últimos anos e o cenário da panificação artesanal em Fortaleza.

No Ceará, padarias artesanais se esmeram em produzir os doces natalinos tradicionais e os com toques de chef, que trazem recheios e coberturas bem ao gosto do paladar brasileiro.

Sobre o programa Pause

Clovis Holanda conduz a conversa no programa Pause. Mesacast ao vivo todas as sextas-feiras, um bate-papo com diferentes personalidades de diversas áreas, contando histórias, curiosidades e compartilhando reflexões para começar o fim de semana leve e bem informado.

Serviço