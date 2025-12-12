Pause: Kallil Nepomuceno fala do sucesso da coleção "Mosaico"

Kallil Nepomuceno analisa o panorama atual da moda e relembra os momentos áureos de sua carreira, além de contar sobre o sucesso da coleção upcycling

Nesta sexta-feira, 12, o programa Pause , apresentado pelo jornalista Clovis Holanda, recebe um dos estilistas mais reconhecido da moda cearense, Kallil Nepomuceno, que atualmente vivencia um dos momentos mais especiais na sua carreira em 2025.

À frente do projeto Reciclocidades, iniciativa que une moda, arte e sustentabilidade por meio da geração de trabalho e renda para mulheres, o criador organizou a coleção Mosaico, série de peças confeccionadas com produtos que, sem a visão do estilista, terminariam jogadas na natureza.

O resultado atraiu holofotes da cena fashion internacional e, nos últimos meses, o designer tem levado seu trabalho a semanas de moda pelo Brasíl e em vários outros países.

No episódio, ele conta essa experiência, analisa o panorama da moda atualmente e relembra momentos áureos na sempre evidente carreira.

