Pause: Kallil Nepomuceno fala do sucesso da coleção "Mosaico"Kallil Nepomuceno analisa o panorama atual da moda e relembra os momentos áureos de sua carreira, além de contar sobre o sucesso da coleção upcycling
Nesta sexta-feira, 12, o programa Pause, apresentado pelo jornalista Clovis Holanda, recebe um dos estilistas mais reconhecido da moda cearense, Kallil Nepomuceno, que atualmente vivencia um dos momentos mais especiais na sua carreira em 2025.
À frente do projeto Reciclocidades, iniciativa que une moda, arte e sustentabilidade por meio da geração de trabalho e renda para mulheres, o criador organizou a coleção Mosaico, série de peças confeccionadas com produtos que, sem a visão do estilista, terminariam jogadas na natureza.
O resultado atraiu holofotes da cena fashion internacional e, nos últimos meses, o designer tem levado seu trabalho a semanas de moda pelo Brasíl e em vários outros países.
No episódio, ele conta essa experiência, analisa o panorama da moda atualmente e relembra momentos áureos na sempre evidente carreira.
Sobre o programa Pause
Clovis Holanda conduz a conversa no programa Pause. Mesacast ao vivo todas as sextas-feiras, um bate-papo com diferentes personalidades de diversas áreas, contando histórias, curiosidades e compartilhando reflexões para começar o fim de semana leve e bem informado.
Serviço
- Programa: Pause
- Quando: toda sexta-feira, às 16 horas
- Onde: ao vivo no canal do O POVO no YouTube, também com transmissão no Facebook e Instagram do O POVO Online