Pause: episódio com os atores cearenses de "O Agente Secreto"

Pause: entrevista com os atores cearenses de "O Agente Secreto"Geane Albuquerque e Robério Diógenes são os entrevistados do programa Pause, onde falam sobre a carreira e a experiência de integrar um filme vencedor de dois Globos de Ouro
Assista ao programa da sexta-feira, 16 de janeiro:
Nesta sexta-feira, 16 de janeiro, o programa Pause retorna a sua programação recebendo dois cearenses que integram o elenco do filme "O Agente Secreto", vencedor de dois Globos de Ouro. A atriz Geane Albuquerque, no papel de Elisângela, e Robério Diógenes como delegado Euclides.
Nessas últimas semanas, fãs da Sétima Arte só falam no sucesso internacional que o filme de Kléber Mendonça vem fazendo. Na premiação, ganhou na categoria de "Melhor Ator em Filme de Drama" para Wagner Moura e "Melhor Filme em Língua Não Inglesa", troféu recebido pelo diretor Kléber Mendonça Filho.
É neste clima de torcida para que a obra seja indicada ao Oscar 2026, que o programa Pause recebe os dois atores para uma conversa com o jornalista Clovis Holanda, apresentador da atração, que vai ao ar às 16h ao vivo, no Youtube do O POVO, também no Instagram e no Facebook do O POVO Online, com reexibição às 19h na TV O POVO, canal aberto 48,2.
Sobre o programa Pause
Clovis Holanda conduz a conversa no programa Pause. Mesacast ao vivo todas as sextas-feiras, um bate-papo com diferentes personalidades de diversas áreas, contando histórias, curiosidades e compartilhando reflexões para começar o fim de semana leve e bem informado.
Serviço
- Programa: Pause
- Quando: toda sexta-feira, às 16 horas
- Onde: ao vivo no canal do O POVO no YouTube, também com transmissão no Facebook e Instagram do O POVO Online