Pause: episódio com os atores cearenses de "O Agente Secreto"

Geane Albuquerque e Robério Diógenes são os entrevistados do programa Pause, onde falam sobre a carreira e a experiência de integrar um filme vencedor de dois Globos de Ouro

Nesta sexta-feira, 16 de janeiro, o programa Pause retorna a sua programação recebendo dois cearenses que integram o elenco do filme "O Agente Secreto" , vencedor de dois Globos de Ouro . A atriz Geane Albuquerque, no papel de Elisângela, e Robério Diógenes como delegado Euclides.

Nessas últimas semanas, fãs da Sétima Arte só falam no sucesso internacional que o filme de Kléber Mendonça vem fazendo. Na premiação, ganhou na categoria de "Melhor Ator em Filme de Drama" para Wagner Moura e "Melhor Filme em Língua Não Inglesa", troféu recebido pelo diretor Kléber Mendonça Filho.

É neste clima de torcida para que a obra seja indicada ao Oscar 2026, que o programa Pause recebe os dois atores para uma conversa com o jornalista Clovis Holanda, apresentador da atração, que vai ao ar às 16h ao vivo, no Youtube do O POVO, também no Instagram e no Facebook do O POVO Online, com reexibição às 19h na TV O POVO, canal aberto 48,2.

Sobre o programa Pause

Clovis Holanda conduz a conversa no programa Pause. Mesacast ao vivo todas as sextas-feiras, um bate-papo com diferentes personalidades de diversas áreas, contando histórias, curiosidades e compartilhando reflexões para começar o fim de semana leve e bem informado.

