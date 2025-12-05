Pause: Karime Loureiro e Renato Brasil revelam os segredos dos vinhos

Pause: Karime Loureiro e Renato Brasil revelam os segredos dos vinhosTempo de brindar! Programa Pause entra em clima de fim de ano com dois grandes especialistas em vinhos, que irão compartilhar dicas para não errar nas harmonizações e nem na hora de presentear
Assista ao programa da sexta-feira, 5 de dezembro:
Programa Pause desta sexta-feira, 5 de dezembro, entra em clima de fim de ano. Nas taças, os espumantes, que são a cara da temporada de festas, e também os vinhos, que conquistaram o paladar dos brasileiros nos últimos anos.
Para brindar às conquistas e ao novo ciclo que se aproxima, a atração, apresentada pelo jornalista Clovis Holanda, recebe dois grandes especialistas no assunto: a sommelière e professora Karime Loureiro, conhecida como "Embaixadora das Borbulhas".
Também Renato Brasil, sommelier, consultor e professor, detentor de vários prêmios em concursos de sommelier pelo País. À mesa, eles vão compartilhar dicas infalíveis na hora de harmonizar, presentear e escolher os vinhos corretos para a temporada.
Sobre o programa Pause
Clovis Holanda conduz a conversa no programa Pause. Mesacast ao vivo todas as sextas-feiras, um bate-papo com diferentes personalidades de diversas áreas, contando histórias, curiosidades e compartilhando reflexões para começar o fim de semana leve e bem informado.
Serviço
- Programa: Pause
- Quando: toda sexta-feira, 5, às 16 horas
- Onde: ao vivo no canal do O POVO no YouTube, também com transmissão no Facebook Instagram do O POVO Online
