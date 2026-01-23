Pause: as competências que o mercado de trabalho visa em 2026

Pause: as competências que o mercado de trabalho está de olho em 2026Em busca de novas oportunidades na carreira? Programa Pause recebe duas experts no assunto para mergulhar no universo do mercado de trabalho. À mesa, debatem como desenvolver novas habilidades
Assista ao programa da sexta-feira, 23 de janeiro:
Nesta sexta-feira, 23, o programa Pause, apresentado pelo jornalista Clovis Holanda, mergulha no universo do mercado de trabalho com a diretora executiva da Agirh Consultoria e CEO da Tai Vagas, Isabela Edson; e Ana Paula Arrais, administradora, fundadora da "A Fim Aprender" Consultoria em Desenvolvimento Humano.
O tema do episódio surge da analisa de que, nos últimos anos, recrutadores para vagas no mercado de trabalho passaram a valorizar algumas competências que nem sempre estão disponíveis nos currículos dos cursos técnicos, de graduação ou de pós-graduação.
São habilidades importantes para o exercícios dos cargos, mas que envolvem um esforço sistemático e estratégico na rotina dos candidatos. À mesa, para te ajudar a iniciar 2026 cheio de inspirações, conhecimento e nova perspectiva profissional, Pause recebe as duas experts no assunto para ensinar a desenvolver as novas habilidades.
Sobre o programa Pause
Clovis Holanda conduz a conversa no programa Pause. Mesacast ao vivo todas as sextas-feiras, um bate-papo com diferentes personalidades de diversas áreas, contando histórias, curiosidades e compartilhando reflexões para começar o fim de semana leve e bem informado.
