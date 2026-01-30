Confira agenda do Pré-Carnaval de Fortaleza (30/1 a 1º/2)

Pré-Carnaval de Fortaleza: confira agenda do fim de semana (30/1 a 1º/2)Em tom carnavalesco desde o início de janeiro, Fortaleza está prestes a entrar no período oficial de Carnaval; confira agenda da folia deste fim de semana de Pré-Carnaval
Em clima de festa desde a primeira semana de 2026, Fortaleza está chegando ao fim das programações de Pré-Carnaval. Entre blocos e grandes atrações, como BaianaSystem, Fundo de Quintal, Djonga, Olodum e Jorge Aragão, o Carnaval tem 25 polos espalhados por toda a Cidade.
O aplicativo Farol pode ajudar os foliões a ficarem informados sobre as programações e a nortear a decisão de qual ponto de Fortaleza desejam celebrar a festa que toma as ruas e praças da capital cearense.
Para além dos eventos que integram o Ciclo Carnavalesco da Prefeitura, o público também pode entrar na folia com as festas que vão acontecer nos shoppings, praças, casas de shows e equipamentos culturais.
Acompanhe a seleção do Vida&Arte com as principais atrações do Pré-Carnaval deste fim de semana.
Confira a agenda do Pré-Carnaval de Fortaleza (30/01 a 1º/02):
Sexta-feira, 30
Mercado dos Pinhões
- O que: Bloco Luxo da Aldeia
- Quando: às 19 horas
- Onde: Praça Visconde de Pelotas, s/n - Centro
- Gratuito
Praça dos Leões
- O que: Bell Marens, Afoxé Acabaca e Calé Alencar
- Quando: a partir das 18 horas
- Onde: Praça General Tibúrcio, s/n - Centro
- Gratuito
Mercado da Aerolândia
- O que: Artugo, Aline Jordão e Karol do Axé
- Quando: às 18 horas
- Onde: BR 116, 5431 - Aerolândia
- Gratuito
Centro Cultural Belchior
- O que: Bloco A Turma do Mamão e Bloco Iracema Bode Beat
- Quando: às 18 horas
- Onde: Rua dos Pacajús, 123, na Praia de Iracema
- Gratuito
Pré-Carnaval das Luzes
- O que: Icaro Eloi, DJ Cleytinho e Luiz Neto
- Quando: 22 horas
- Onde: The Lights (avenida da Universidade, 2322 - Benfica)
- Gratuito até às 23h30min
- Vendas: Sympla
Estação das Artes
- O que: Superbanda e Músicas para Cantar Gritando edição Carnaval
- Quando: a partir das 18 horas
- Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
- Gratuito
Pré do Vila Azul do Mar
- O que: Fabiano Brandão e Vânio Bahia
- Quando: 17 horas
- Onde: Vila Azul do Mar (Rua Porto das Dunas, 2734 - Porto das Dunas, Aquiraz)
- Gratuito
Sábado, 31
Bar da Mocinha
- O que: Bloco Num Ispaia Senão Ienche
- Quando: às 18 horas
- Onde: Rua Padre Climério, 140 - Meireles
- Gratuito
Mercado dos Pinhões
- O que: DJ Adrian Brasil, Bloco da Vaca de Um Sapato Só, Cantoira Vits e Superbanda
- Quando: a partir das 17 horas
- Onde: Praça Visconde de, Praça Pelotas, s/n - Centro
- Gratuito
Praça dos Leões
- O que: Concentra Mas Não Sai
- Quando: às 18 horas
- Onde: Praça General Tibúrcio, s/n - Centro
- Gratuito
Aterro da Praia de Iracema
- O que: blocos Sambamor, Bonde Batuque, Camaleões do Vila, Unidos da Cachorra e Baqueta Clube dos Ritmistas
- Quando: a partir das 15 horas
- Gratuito
Aterrinho da Praia de Iracema
- O que: Banda Prabalá, DJ Nayma, O Kannalha, BaianaSystem e Baqueta Clube de Ritmistas
- Quando: a partir das 17 horas
- Gratuito
Praça da Gentilândia
- O que: DJ Gomes Smith, Lia Maia e Misto Quente, Bloco Frevo Mulher
- Quando: a partir das 17 horas
- Onde: av. Treze de Maio, s/n - Benfica,
- Gratuito
RioMar Kennedy
- O que: Os Transacionais, Carnabrega - Alexandre e os Almeidas e DJ Fixter
- Quando: a partir das 16 horas
- Onde: av. Sargento Hermínio, 3100 - Pres. Kennedy
- Gratuito
Parque Rachel de Queiroz
- O que: Gal Saldanha (infantil), Ercília Lima, Carol Damasceno e Banda Zé da Zefa
- Quando: a partir das 17 horas
- Onde: R. Edgar Falcão, s/n - Presidente Kennedy
- Gratuito
Praça das Flores
- O que: Levada Brasileiras, Orquestra Popular do Nordeste
- Quando: a partir das 18 horas
- Onde: av. Des. Moreira, s/n - Aldeota
- Gratuito
Complexo Esportivo Bom Jardim
- O que: Giordano, Bloco do Zé Almir e Dedim Gouveia Jr.
- Quando: a partir das 18h20min
- Onde: Rua Guararema, 1731-1819 - Granja Lisboa
- Gratuito
Praça Henrique Jorge
- O que: Banda No Lance, Forró Dose Dupla e Banda Alta Tensão
- Quando: a partir das 18h20min
- Onde: av. Senador Fernandes Távora, s/n - Henrique Jorge
- Gratuito
Pré do Vila Azul do Mar
- O que: Vanin e Nicinha e Eloiza Morais
- Quando: 17 horas
- Onde: Vila Azul do Mar (Rua Porto das Dunas, 2734 - Porto das Dunas, Aquiraz)
- Gratuito
Estação das Artes
- O que: Baile Mambembe com o Bloco Mambembe
- Quando: a partir das 19 horas
- Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
- Gratuito
Pré-Carnaval no RioMar
- O que: Pimenta Malagueta e Banda Acaiaca
- Quando: 16 horas
- Onde: Shopping RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
- Gratuito
Quintal do Jóquei
- O que: Vanessa A Cantora
- Quando: 18 horas
- Onde: North Shopping Jóquei (avenida Lineu Machado, 419 - Jóquei Clube)
- Gratuito
Pré do Raiz
- O que: Darson Queiroz e Pimenta Malagueta
- Quando: a partir das 16 horas
- Onde: Raiz Cozinha Brasileira (Av. Washington Soares, 3300 - Edson Queiroz)
- Quanto: R$ 25
- Vendas e mais informações: @raizcozinhabrasileira
Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba
- O que: Fabiano Brandão
- Quando: a partir das 17 horas
- Onde: Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba (rua Sabiaguaba, 832 - Sabiaguaba)
- Gratuito
Simpatizo Amor de Bloco
- O que: Os Transacionais, DJ Maria Tavares e Mel Mattos
- Quando: 16 horas
- Onde: Pirata Bar (rua dos Tabajaras, 325 Centro)
- Quanto: R$ 50
- Vendas: Sympla
Tem Carná
- O que: DJ Priscilla Delgado, Coletivo Pira, O Cheiro do Queijo e DJ Wes
- Quando: 20 horas
- Onde: Laje da Praia (rua dos Tabajaras, 374 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 30
- Vendas: Sympla
Bloquinho do Arena
- O que: Luiza Viana, D’Bacana, Sousete e Gabriel Moraz
- Quando: 15 horas
- Onde: Arena Bar & Petiscaria (rua Rio Grande do Norte, 1068 - Demócrito Rocha)
- Quanto: R$ 45
- Vendas: Sympla
Meu Bloco é POP
- Quando: 22 horas
- Onde: The Lights (avenida da Universidade, 2322 - Benfica)
- Gratuito até às 23h30min
- Vendas: Sympla
Bloco Purpurina
- O que: Banda Pira, Nayara Ferrer e Veneno.
- Quando: 19 horas
- Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
- Quanto: R$ 15
- Vendas: OutGo
Baile de Máscaras
- O que: Voyage
- Quando: 22 horas
- Onde: Bar Cultural Lions (rua General Bezerril, 376 - Centro)
- Quanto: R$ 15
- Vendas: OutGo
Bloquinho da Diretoria
- O que: Felipim, Bateria da Diretoria, Diretoria S/A
- Quando: 12 horas
- Onde: Pagode da Diretoria (avenida Antônio Justa, 3525 - Meireles)
- Vendas e mais informações: Make My Night
Baile da Malandra
- Quando: 23 horas
- Onde: Y’all Club (rua Dragão do Mar, 218 - Centro)
- Quanto: R$ 10
- Vendas: ShotGun
Pré Carnaval Eletronico
- O que: Lola Garcia, Gabriel Euler e Gabriel Candd
- Quando: 16 horras
- Onde: KAZA drink&pub (rua Monsenhor Salazar, 1306 - Tauape)
- Gratuito
- Vendas: ShotGun
Domingo, 1º
Benfica
- O que: Izzy Lab, Banda Brasilis, Lidia Maria e o Bloco do Prazer e banda Pira
- Quando: a partir das 13 horas
- Gratuito
Estação das Artes
- O que: DJ Estácio Facó e Iracema Bode Beat
- Quando: a partir das 10 horas
- Onde: rua Dr. João Moreira, 540 - Centro
- Gratuito
Raimundo do Queijo
- O que: Farra na Jangada, bloco Eu Quero Muito Mais, Samba do Zé e Ítalo Cortez
- Quando: a partir das 10 horas
- Onde: Rua General Bezerril, 151 - Centro
- Gratuito
Carnaval do SJ
- O que: Santijor
- Quando: 12 horas
- Onde: Café Comércio (rua Doutor João Moreira, 207 - Aldeota)
- Gratuito
- Vendas: Sympla
Pré-Carnaval da Nave
- Quando: 22 horas
- Onde: Kosmika Club (rua Almirante Jaceguai, 81 - Praia de Iracema)
- Quanto: a partir de R$ 10
- Vendas: OutGo
Sunday Weekend
- O que: Artur Bacanna, Gustavo Muniz, DJ Lorenzo e DJ Carlos Francisco
- Quando: 15 horas
- Onde: Sunrise Beach Club (avenida Clóvis Arrais Maia, 4987 - Praia do Futuro)
- Quanto: R$ 30 (meia-entrada)
- Vendas: ShotGun
Quintal do Jóquei
- O que: Bloco do Joquinho com Banda Lelé da Cuca e Fanfarra
- Quando: 17 horas
- Onde: North Shopping Jóquei (avenida Lineu Machado, 419 - Jóquei Clube)
- Gratuito