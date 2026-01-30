Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Confira agenda do Pré-Carnaval de Fortaleza (30/1 a 1º/2)

Pré-Carnaval de Fortaleza: confira agenda do fim de semana (30/1 a 1º/2)

Em tom carnavalesco desde o início de janeiro, Fortaleza está prestes a entrar no período oficial de Carnaval; confira agenda da folia deste fim de semana de Pré-Carnaval
Autor Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO
Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO
Em clima de festa desde a primeira semana de 2026, Fortaleza está chegando ao fim das programações de Pré-Carnaval. Entre blocos e grandes atrações, como BaianaSystem, Fundo de Quintal, Djonga, Olodum e Jorge Aragão, o Carnaval tem 25 polos espalhados por toda a Cidade.

O aplicativo Farol pode ajudar os foliões a ficarem informados sobre as programações e a nortear a decisão de qual ponto de Fortaleza desejam celebrar a festa que toma as ruas e praças da capital cearense.

Para além dos eventos que integram o Ciclo Carnavalesco da Prefeitura, o público também pode entrar na folia com as festas que vão acontecer nos shoppings, praças, casas de shows e equipamentos culturais.

Acompanhe a seleção do Vida&Arte com as principais atrações do Pré-Carnaval deste fim de semana.

Confira a agenda do Pré-Carnaval de Fortaleza (30/01 a 1º/02):

Sexta-feira, 30

Mercado dos Pinhões

  • O que: Bloco Luxo da Aldeia
  • Quando: às 19 horas
  • Onde: Praça Visconde de Pelotas, s/n - Centro
  • Gratuito

Praça dos Leões

  • O que: Bell Marens, Afoxé Acabaca e Calé Alencar
  • Quando: a partir das 18 horas
  • Onde: Praça General Tibúrcio, s/n - Centro
  • Gratuito

Mercado da Aerolândia

  • O que: Artugo, Aline Jordão e Karol do Axé
  • Quando: às 18 horas
  • Onde: BR 116, 5431 - Aerolândia
  • Gratuito

Centro Cultural Belchior

  • O que: Bloco A Turma do Mamão e Bloco Iracema Bode Beat
  • Quando: às 18 horas
  • Onde: Rua dos Pacajús, 123, na Praia de Iracema
  • Gratuito

Pré-Carnaval das Luzes

  • O que: Icaro Eloi, DJ Cleytinho e Luiz Neto
  • Quando: 22 horas
  • Onde: The Lights (avenida da Universidade, 2322 - Benfica)
  • Gratuito até às 23h30min
  • Vendas: Sympla

Estação das Artes

  • O que: Superbanda e Músicas para Cantar Gritando edição Carnaval
  • Quando: a partir das 18 horas
  • Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
  • Gratuito

Pré do Vila Azul do Mar

  • O que: Fabiano Brandão e Vânio Bahia
  • Quando: 17 horas
  • Onde: Vila Azul do Mar (Rua Porto das Dunas, 2734 - Porto das Dunas, Aquiraz)
  • Gratuito

Sábado, 31

Bar da Mocinha

  • O que: Bloco Num Ispaia Senão Ienche
  • Quando: às 18 horas
  • Onde: Rua Padre Climério, 140 - Meireles
  • Gratuito

Mercado dos Pinhões

  • O que: DJ Adrian Brasil, Bloco da Vaca de Um Sapato Só, Cantoira Vits e Superbanda
  • Quando: a partir das 17 horas
  • Onde: Praça Visconde de, Praça Pelotas, s/n - Centro
  • Gratuito

Praça dos Leões

  • O que: Concentra Mas Não Sai
  • Quando: às 18 horas
  • Onde: Praça General Tibúrcio, s/n - Centro
  • Gratuito

Aterro da Praia de Iracema

  • O que: blocos Sambamor, Bonde Batuque, Camaleões do Vila, Unidos da Cachorra e Baqueta Clube dos Ritmistas
  • Quando: a partir das 15 horas
  • Gratuito

Aterrinho da Praia de Iracema

  • O que: Banda Prabalá, DJ Nayma, O Kannalha, BaianaSystem e Baqueta Clube de Ritmistas
  • Quando: a partir das 17 horas
  • Gratuito

Praça da Gentilândia

  • O que: DJ Gomes Smith, Lia Maia e Misto Quente, Bloco Frevo Mulher
  • Quando: a partir das 17 horas
  • Onde: av. Treze de Maio, s/n - Benfica,
  • Gratuito

RioMar Kennedy

  • O que: Os Transacionais, Carnabrega - Alexandre e os Almeidas e DJ Fixter
  • Quando: a partir das 16 horas
  • Onde: av. Sargento Hermínio, 3100 - Pres. Kennedy
  • Gratuito

Parque Rachel de Queiroz

  • O que: Gal Saldanha (infantil), Ercília Lima, Carol Damasceno e Banda Zé da Zefa
  • Quando: a partir das 17 horas
  • Onde: R. Edgar Falcão, s/n - Presidente Kennedy
  • Gratuito

Praça das Flores

  • O que: Levada Brasileiras, Orquestra Popular do Nordeste
  • Quando: a partir das 18 horas
  • Onde: av. Des. Moreira, s/n - Aldeota
  • Gratuito

Complexo Esportivo Bom Jardim

  • O que: Giordano, Bloco do Zé Almir e Dedim Gouveia Jr.
  • Quando: a partir das 18h20min
  • Onde: Rua Guararema, 1731-1819 - Granja Lisboa
  • Gratuito

Praça Henrique Jorge

  • O que: Banda No Lance, Forró Dose Dupla e Banda Alta Tensão
  • Quando: a partir das 18h20min
  • Onde: av. Senador Fernandes Távora, s/n - Henrique Jorge
  • Gratuito

Pré do Vila Azul do Mar

  • O que: Vanin e Nicinha e Eloiza Morais
  • Quando: 17 horas
  • Onde: Vila Azul do Mar (Rua Porto das Dunas, 2734 - Porto das Dunas, Aquiraz)
  • Gratuito

Estação das Artes

  • O que: Baile Mambembe com o Bloco Mambembe
  • Quando: a partir das 19 horas
  • Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
  • Gratuito

Pré-Carnaval no RioMar

  • O que: Pimenta Malagueta e Banda Acaiaca
  • Quando: 16 horas
  • Onde: Shopping RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
  • Gratuito

Quintal do Jóquei

  • O que: Vanessa A Cantora
  • Quando: 18 horas
  • Onde: North Shopping Jóquei (avenida Lineu Machado, 419 - Jóquei Clube)
  • Gratuito

Pré do Raiz

  • O que: Darson Queiroz e Pimenta Malagueta
  • Quando: a partir das 16 horas
  • Onde: Raiz Cozinha Brasileira (Av. Washington Soares, 3300 - Edson Queiroz)
  • Quanto: R$ 25
  • Vendas e mais informações: @raizcozinhabrasileira

Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba

  • O que: Fabiano Brandão
  • Quando: a partir das 17 horas
  • Onde: Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba (rua Sabiaguaba, 832 - Sabiaguaba)
  • Gratuito

Simpatizo Amor de Bloco

  • O que: Os Transacionais, DJ Maria Tavares e Mel Mattos
  • Quando: 16 horas
  • Onde: Pirata Bar (rua dos Tabajaras, 325 Centro)
  • Quanto: R$ 50
  • Vendas: Sympla

Tem Carná

  • O que: DJ Priscilla Delgado, Coletivo Pira, O Cheiro do Queijo e DJ Wes
  • Quando: 20 horas
  • Onde: Laje da Praia (rua dos Tabajaras, 374 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 30
  • Vendas: Sympla

Bloquinho do Arena

  • O que: Luiza Viana, D’Bacana, Sousete e Gabriel Moraz
  • Quando: 15 horas
  • Onde: Arena Bar & Petiscaria (rua Rio Grande do Norte, 1068 - Demócrito Rocha)
  • Quanto: R$ 45
  • Vendas: Sympla

Meu Bloco é POP

  • Quando: 22 horas
  • Onde: The Lights (avenida da Universidade, 2322 - Benfica)
  • Gratuito até às 23h30min
  • Vendas: Sympla

Bloco Purpurina

  • O que: Banda Pira, Nayara Ferrer e Veneno.
  • Quando: 19 horas
  • Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
  • Quanto: R$ 15
  • Vendas: OutGo

Baile de Máscaras

  • O que: Voyage
  • Quando: 22 horas
  • Onde: Bar Cultural Lions (rua General Bezerril, 376 - Centro)
  • Quanto: R$ 15
  • Vendas: OutGo

Bloquinho da Diretoria

  • O que: Felipim, Bateria da Diretoria, Diretoria S/A
  • Quando: 12 horas
  • Onde: Pagode da Diretoria (avenida Antônio Justa, 3525 - Meireles)
  • Vendas e mais informações: Make My Night

Baile da Malandra

  • Quando: 23 horas
  • Onde: Y’all Club (rua Dragão do Mar, 218 - Centro)
  • Quanto: R$ 10
  • Vendas: ShotGun

Pré Carnaval Eletronico

  • O que: Lola Garcia, Gabriel Euler e Gabriel Candd
  • Quando: 16 horras
  • Onde: KAZA drink&pub (rua Monsenhor Salazar, 1306 - Tauape)
  • Gratuito
  • Vendas: ShotGun

Domingo, 1º

Benfica

  • O que: Izzy Lab, Banda Brasilis, Lidia Maria e o Bloco do Prazer e banda Pira
  • Quando: a partir das 13 horas
  • Gratuito

Estação das Artes

  • O que: DJ Estácio Facó e Iracema Bode Beat
  • Quando: a partir das 10 horas
  • Onde: rua Dr. João Moreira, 540 - Centro
  • Gratuito

Raimundo do Queijo

  • O que: Farra na Jangada, bloco Eu Quero Muito Mais, Samba do Zé e Ítalo Cortez
  • Quando: a partir das 10 horas
  • Onde: Rua General Bezerril, 151 - Centro
  • Gratuito

Carnaval do SJ

  • O que: Santijor
  • Quando: 12 horas
  • Onde: Café Comércio (rua Doutor João Moreira, 207 - Aldeota)
  • Gratuito
  • Vendas: Sympla

Pré-Carnaval da Nave

  • Quando: 22 horas
  • Onde: Kosmika Club (rua Almirante Jaceguai, 81 - Praia de Iracema)
  • Quanto: a partir de R$ 10
  • Vendas: OutGo

Sunday Weekend

  • O que: Artur Bacanna, Gustavo Muniz, DJ Lorenzo e DJ Carlos Francisco
  • Quando: 15 horas
  • Onde: Sunrise Beach Club (avenida Clóvis Arrais Maia, 4987 - Praia do Futuro)
  • Quanto: R$ 30 (meia-entrada)
  • Vendas: ShotGun

Quintal do Jóquei

  • O que: Bloco do Joquinho com Banda Lelé da Cuca e Fanfarra
  • Quando: 17 horas
  • Onde: North Shopping Jóquei (avenida Lineu Machado, 419 - Jóquei Clube)
  • Gratuito

