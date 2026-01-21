Preta Gil é homenageada em festa no Carnaval de Salvador 2026

Camarote Expresso 2222 celebra legado de Preta Gil / Crédito: Reprodução/Instagram @pretagil

O Carnaval de Salvador de 2026 será atravessado pela memória e pelo afeto com evento especial no tradicional Camarote Expresso 2222. Em uma edição carregada de simbolismo, o espaço escolheu prestar tributo à cantora Preta Gil, que morreu em 20 de julho de 2025, aos 50 anos, em decorrência de complicações de um câncer no intestino.

Figura central na história do camarote e presença constante na folia baiana, a artista será homenageada com o tema “Para Sempre Preta no 2222”. Mais do que uma homenagem formal, a proposta é transformar a festa em um espaço de celebração da trajetória, da música e da liberdade que marcaram a vida de Preta Gil. Evento de Carnaval em Salvador deve reunir família e amigos de Preta Gil para homenagear a cantora A ambientação foi pensada para dialogar com essa memória afetiva, reunindo imagens emblemáticas da cantora e elementos visuais em tons dourados, cor frequentemente associada à sua identidade e à sua presença vibrante no Carnaval.

