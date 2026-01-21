Preta Gil é homenageada em festa no Carnaval de Salvador 2026

Preta Gil é homenageada em festa no Carnaval de Salvador 2026Preta Gil, cantora que morreu aos 50 anos, terá legado celebrado em um dos camarotes mais tradicionais de Salvador em 2026
O Carnaval de Salvador de 2026 será atravessado pela memória e pelo afeto com evento especial no tradicional Camarote Expresso 2222.
Em uma edição carregada de simbolismo, o espaço escolheu prestar tributo à cantora Preta Gil, que morreu em 20 de julho de 2025, aos 50 anos, em decorrência de complicações de um câncer no intestino.
Figura central na história do camarote e presença constante na folia baiana, a artista será homenageada com o tema “Para Sempre Preta no 2222”.
Mais do que uma homenagem formal, a proposta é transformar a festa em um espaço de celebração da trajetória, da música e da liberdade que marcaram a vida de Preta Gil.
Evento de Carnaval em Salvador deve reunir família e amigos de Preta Gil para homenagear a cantora
A ambientação foi pensada para dialogar com essa memória afetiva, reunindo imagens emblemáticas da cantora e elementos visuais em tons dourados, cor frequentemente associada à sua identidade e à sua presença vibrante no Carnaval.
Durante os dias de festa, o Expresso 2222 deve receber amigos, familiares e parceiros de caminhada da artista, que prometem momentos simbólicos de encontro e celebração em sua lembrança.
A ideia é que a homenagem aconteça de forma orgânica, diluída na própria dinâmica da folia, refletindo a relação intensa e espontânea que Preta sempre manteve com o Carnaval de Salvador.
