Preta Gil é homenageada em festa no Carnaval de Salvador 2026

Preta Gil, cantora que morreu aos 50 anos, terá legado celebrado em um dos camarotes mais tradicionais de Salvador em 2026
Carolina Passos
Carolina Passos
Tipo Notícia

O Carnaval de Salvador de 2026 será atravessado pela memória e pelo afeto com evento especial no tradicional Camarote Expresso 2222.

Em uma edição carregada de simbolismo, o espaço escolheu prestar tributo à cantora Preta Gil, que morreu em 20 de julho de 2025, aos 50 anos, em decorrência de complicações de um câncer no intestino.

Figura central na história do camarote e presença constante na folia baiana, a artista será homenageada com o tema “Para Sempre Preta no 2222”.

Mais do que uma homenagem formal, a proposta é transformar a festa em um espaço de celebração da trajetória, da música e da liberdade que marcaram a vida de Preta Gil.

Evento de Carnaval em Salvador deve reunir família e amigos de Preta Gil para homenagear a cantora

A ambientação foi pensada para dialogar com essa memória afetiva, reunindo imagens emblemáticas da cantora e elementos visuais em tons dourados, cor frequentemente associada à sua identidade e à sua presença vibrante no Carnaval.

Durante os dias de festa, o Expresso 2222 deve receber amigos, familiares e parceiros de caminhada da artista, que prometem momentos simbólicos de encontro e celebração em sua lembrança.

A ideia é que a homenagem aconteça de forma orgânica, diluída na própria dinâmica da folia, refletindo a relação intensa e espontânea que Preta sempre manteve com o Carnaval de Salvador.

