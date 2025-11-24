Cinzas de Preta Gil viram diamantes entregues a amigos e família

Cinzas de Preta Gil viram diamantes entregues a amigos e famíliaArtista Preta Gil desejou em vida virar diamante; 12 pedras foram entregues a amigos e outra à família, seguindo processo revelado pelo Fantástico
A homenagem mais íntima escolhida por Preta Gil veio a público neste domingo, 23, em reportagem exibida pelo Fantástico: as cinzas da cantora foram transformadas em diamantes entregues a amigos e familiares, gesto que ela própria havia desejado em vida.
A revelação emocionou o público e reacendeu memórias da artista, que morreu em julho, aos 50 anos, vítima de complicações de um câncer no intestino.
Os primeiros a receber as pedras são integrantes do grupo de amigos que se autodenominava “Diamonds”, formado por Preta, Duh Marinho, Gominho e outras duas amigas, todos com um diamante tatuado no dedo como símbolo de união.
Agora, o pacto ganhou nova dimensão com as joias produzidas a partir de suas cinzas. Um diamante adicional será entregue aos demais familiares.
A chegada das peças comoveu quem participou da homenagem. “Ai, meu Deus, que coisa linda”, reagiu Marinho ao abrir o presente.
Gominho, visivelmente emocionado, lembrou o significado da escolha: “Ela era um diamante bruto, nunca foi lapidado. Ela se lapidava quando queria, do jeito dela. Isso foi o que mais aprendi com ela: não se deixar lapidar”.
Além dos amigos próximos, a neta de Preta, Sol de Maria, e a mãe, Sandra Gadelha, também receberão diamantes.
Cada pedra vem com um número de certificação gravado a laser (visível apenas com lupa) acompanhado do nome da cantora.
Preta Gil: Desejo de tornar-se eterna
O desejo de tornar-se um diamante surgiu quando Preta descobriu que laboratórios poderiam transformar cinzas em pedras preciosas.
Sua vontade foi respeitada: parte das cinzas foi enviada a um laboratório em São Paulo, responsável por produzir 12 diamantes para os amigos. Outro laboratório, em Curitiba, criou a peça destinada à família Gil.
O processo segue o mesmo princípio da formação natural da pedra: o carbono das cinzas é convertido em grafite e submetido a intensa pressão e temperatura até se cristalizar.
Segundo o Fantástico, o custo inicial do procedimento é de R$ 3,8 mil, variando conforme o tamanho e características da joia.
A iniciativa, interpretada por amigos e parentes como uma forma de permanência, teria dado novo sentido ao luto.
Para muitos, os diamantes simbolizam não apenas a memória de Preta, mas a força, a luz e a irreverência que sempre marcaram sua trajetória. “A Preta era assim. Ninguém destrói, ninguém quebra”, resumiu Gominho.