Cinzas de Preta Gil viram diamantes entregues a amigos e família

A homenagem mais íntima escolhida por Preta Gil veio a público neste domingo, 23, em reportagem exibida pelo Fantástico: as cinzas da cantora foram transformadas em diamantes entregues a amigos e familiares, gesto que ela própria havia desejado em vida. A revelação emocionou o público e reacendeu memórias da artista, que morreu em julho, aos 50 anos, vítima de complicações de um câncer no intestino.

Os primeiros a receber as pedras são integrantes do grupo de amigos que se autodenominava “Diamonds”, formado por Preta, Duh Marinho, Gominho e outras duas amigas, todos com um diamante tatuado no dedo como símbolo de união. Agora, o pacto ganhou nova dimensão com as joias produzidas a partir de suas cinzas. Um diamante adicional será entregue aos demais familiares. A chegada das peças comoveu quem participou da homenagem. “Ai, meu Deus, que coisa linda”, reagiu Marinho ao abrir o presente.

Gominho, visivelmente emocionado, lembrou o significado da escolha: “Ela era um diamante bruto, nunca foi lapidado. Ela se lapidava quando queria, do jeito dela. Isso foi o que mais aprendi com ela: não se deixar lapidar”.

Além dos amigos próximos, a neta de Preta, Sol de Maria, e a mãe, Sandra Gadelha, também receberão diamantes. Cada pedra vem com um número de certificação gravado a laser (visível apenas com lupa) acompanhado do nome da cantora.

Preta Gil: Desejo de tornar-se eterna O desejo de tornar-se um diamante surgiu quando Preta descobriu que laboratórios poderiam transformar cinzas em pedras preciosas. Sua vontade foi respeitada: parte das cinzas foi enviada a um laboratório em São Paulo, responsável por produzir 12 diamantes para os amigos. Outro laboratório, em Curitiba, criou a peça destinada à família Gil. O processo segue o mesmo princípio da formação natural da pedra: o carbono das cinzas é convertido em grafite e submetido a intensa pressão e temperatura até se cristalizar.