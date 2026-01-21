Silvero Pereira debate violência, infância e preconceito em peça

Ator Silvero Pereira retoma espetáculo "Pequeno Monstro" com sessões no Theatro José de Alencar em fevereiro

O ator Silvero Pereira leva o espetáculo "Pequeno Monstro" ao palco principal do Theatro José de Alencar (TJA) nos dias 5 e 6 de fevereiro.

A peça aborda as violências sofridas pelas populações LGBTQIA+ desde a infância. Apesar de não falar totalmente sobre a história do ator, o solo compartilha relatos de casos de homofobia e bullying vividos por ele.