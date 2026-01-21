Silvero Pereira debate violência, infância e preconceito em peça no TJAAtor Silvero Pereira retoma espetáculo "Pequeno Monstro" com sessões no Theatro José de Alencar em fevereiro
O ator Silvero Pereira leva o espetáculo "Pequeno Monstro" ao palco principal do Theatro José de Alencar (TJA) nos dias 5 e 6 de fevereiro.
A peça aborda as violências sofridas pelas populações LGBTQIA+ desde a infância. Apesar de não falar totalmente sobre a história do ator, o solo compartilha relatos de casos de homofobia e bullying vividos por ele.
O retorno do espetáculo à capital cearense acontece dois anos após a passagem pelo cineteatro São Luiz. Os ingressos para o evento podem ser adquiridos pela bilheteria do teatro ou pelo site do Sympla. Os valores variam entre R$ 25 e R$ 100.
Peça conta reflexões sociais por meio da música
Com título inspirado em conto de Caio Fernando Abreu, a obra mistura teatro, música e reflexões sociais para desenvolver a trama.
Em cena, Silvero mistura as linguagens artísticas com matérias jornalísticas, memórias próprias e também de outras pessoas.
Espetáculo “Pequeno Monstro" com Silvero Pereira
- Quando: 5 e 6 de fevereiro, às 20 horas
- Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro, Fortaleza)
- Ingressos: A partir de R$ 25; vendas na bilheteria do teatro e no Sympla
- Mais informações: instagram @tja.theatrojosedealencar