Ivete Sangalo traz turnê 'Ivete Clareou' a Fortaleza; veja quando

Ivete Sangalo traz o samba do "Ivete Clareou" a Fortaleza / Crédito: Rafael Mattei/ Divulgação

Ivete Sangalo escolheu Fortaleza como uma das paradas da nova fase do projeto “Ivete Clareou”, que retorna aos palcos em 2026 celebrando o samba, ritmo que acompanha a artista desde a infância. O show na capital cearense está marcado para 10 de outubro, mas o local da apresentação e os valores dos ingressos ainda não foram divulgados. As vendas começam na terça-feira, 27, pelo site da Ingresse.

Leia Também | Carnaval de Fortaleza 2026: Macaúba do Bandolim é o homenageado Anunciada oficialmente nesta semana, a turnê passa por nove cidades brasileiras e promete repetir o sucesso das edições anteriores. Em Fortaleza, o público poderá viver uma experiência completa do projeto, que une música, memória afetiva e festa. “Ivete Clareou” é conhecido pelo formato imersivo, com palco 360º e elementos visuais que homenageiam grandes nomes do samba, como Clara Nunes, Demônios da Garoa e Alcione, reforçando o clima de celebração do gênero.