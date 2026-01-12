Ivete Sangalo traz turnê 'Ivete Clareou' a Fortaleza; veja quando

Ivete Sangalo traz turnê 'Ivete Clareou' a Fortaleza; veja quandoApresentação de Ivete Sangalo acontece em 10 de outubro de 2026 e integra nova etapa da turnê nacional dedicada ao samba
Ivete Sangalo escolheu Fortaleza como uma das paradas da nova fase do projeto “Ivete Clareou”, que retorna aos palcos em 2026 celebrando o samba, ritmo que acompanha a artista desde a infância.
O show na capital cearense está marcado para 10 de outubro, mas o local da apresentação e os valores dos ingressos ainda não foram divulgados. As vendas começam na terça-feira, 27, pelo site da Ingresse.
Anunciada oficialmente nesta semana, a turnê passa por nove cidades brasileiras e promete repetir o sucesso das edições anteriores.
Em Fortaleza, o público poderá viver uma experiência completa do projeto, que une música, memória afetiva e festa.
“Ivete Clareou” é conhecido pelo formato imersivo, com palco 360º e elementos visuais que homenageiam grandes nomes do samba, como Clara Nunes, Demônios da Garoa e Alcione, reforçando o clima de celebração do gênero.
No repertório, Ivete revisita clássicos do samba e do pagode, apresenta canções inéditas do projeto e também incorpora sucessos marcantes de sua própria carreira, adaptados à atmosfera do ritmo.
O espetáculo tem mais de cinco horas de duração e mantém a energia característica da cantora, com o público sambando, cantando e dançando do início ao fim.
O projeto retorna oficialmente aos palcos no dia 4 de abril, em Florianópolis, e segue por Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza, Salvador, Ribeirão Preto e Campinas.