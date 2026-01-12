Diretor de 'O Agente Secreto' critica Bolsonaro: "Está preso"Após o filme 'O Agente Secreto' vencer o Globo de Ouro, o cineasta Kleber Mendonça Filho fez crítica ao ex-presidente Jair Bolsonaro para a imprensa americana
Longa sobre a ditadura militar brasileira, "O Agente Secreto" venceu o Globo de Ouro na categoria de Melhor Filme Internacional. Após a vitória, o diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho criticou o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro em entrevista realizada durante a cerimônia.
A 83ª edição do Globo de Ouro - um dos prêmios mais importantes do cinema ao nível mundial - foi realizada a noite de domingo, 11, no Beverly Hilton Hotel, em Los Angeles, nos Estados Unidos.
Kleber reafirmou o poder do cinema como forma de expressão social. "Há dez anos, o Brasil deu uma virada para a direita. Esse momento acabou, o ex-presidente agora está preso. Ele foi irresponsável de forma épica em não liderar o País", disse o diretor de "O Agente Secreto".
"Eu realmente acredito que os filmes podem ser uma forma de expressar alguns dos lutos e dificuldades que temos na sociedade em que vivemos", declarou o cineasta à imprensa americana.
Kleber Mendonça Filho se dirigiu aos jovens cineastas americanos, encorajando-os a produzir.
"Eu acho que esse é o momento de saber se expressar. Acho que os jovens americanos têm muito a dizer sobre o que está acontecendo nesta sociedade", concluiu o cineasta.
Wagner Moura é eleito melhor ator
A categoria Melhor Filme Internacional não foi a única vencida pelo Brasil na noite de domingo, 11. O baiano Wagner Moura venceu o Globo de Ouro de Melhor Ator de Filme - Drama pelo seu papel no filme “O Agente Secreto”.
O artista se tornou o primeiro ator brasileiro a ganhar a estatueta no prêmio, um dos mais importantes da indústria cinematográfica dos Estados Unidos.
Moura se juntou a Fernanda Torres como os únicos brasileiros a serem premiados no Globo de Ouro. A atriz carioca venceu como Melhor Atriz de Drama em 2025 ao interpretar Eunice Paiva em “Ainda Estou Aqui”.