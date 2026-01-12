Diretor de 'O Agente Secreto' critica Bolsonaro: "Está preso"

Após o filme 'O Agente Secreto' vencer o Globo de Ouro, o cineasta Kleber Mendonça Filho fez crítica ao ex-presidente Jair Bolsonaro para a imprensa americana

Longa sobre a ditadura militar brasileira, "O Agente Secreto" venceu o Globo de Ouro na categoria de Melhor Filme Internacional. Após a vitória, o diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho criticou o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro em entrevista realizada durante a cerimônia.

A 83ª edição do Globo de Ouro - um dos prêmios mais importantes do cinema ao nível mundial - foi realizada a noite de domingo, 11, no Beverly Hilton Hotel, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Kleber reafirmou o poder do cinema como forma de expressão social. "Há dez anos, o Brasil deu uma virada para a direita. Esse momento acabou, o ex-presidente agora está preso. Ele foi irresponsável de forma épica em não liderar o País", disse o diretor de "O Agente Secreto".

"Eu realmente acredito que os filmes podem ser uma forma de expressar alguns dos lutos e dificuldades que temos na sociedade em que vivemos", declarou o cineasta à imprensa americana.