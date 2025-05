Sanfoneiro cearense Nonato Lima lança forró com Ivete Sangalo

A canção chega ao público em meio ao início das celebrações do período junino . Com composição, arranjos e produção de Nonato Lima, a música foi gravada em Fortaleza e será apresentada ao vivo pela primeira vez neste sábado, 31, quando o cearense tocará com Ivete na abertura do São João de Caruaru , em Pernambuco.

Um xote que celebra o amor, a dança e a memória afetiva despertada pelo forró : essa é a definição do acordeonista cearense Nonato Lima para a música “Bateu Saudade”. O single foi lançado em parceria com a cantora Ivete Sangalo nesta quinta-feira, 29, e está disponível nas plataformas digitais de música.

A participação da cantora baiana ocorreu após convite de Nonato Lima. O cearense acompanha a banda de Sangalo no período de São João desde 2023. “Estreitamos a amizade e a confiança no trabalho. Perguntei se ela aceitaria gravar uma música comigo. Tinha o sonho de gravar com ela. Aceitou no mesmo instante, disse que seria um prazer. Desde então, pensei em uma música para cantarmos”, compartilha Nonato ao O POVO.

“Bateu Saudade”: música mergulha na saudade de um “chamego apaixonado”

Composta a música, Nonato Lima afirma que Ivete Sangalo “rasgou elogios de imediato”. Intitulada “Bateu Saudade”, a canção é uma homenagem às raízes do forró e fala sobre lembranças de um amor vivido na dança do forró, com versos que evocam o calor do abraço e o balanço do xote.

