Ivete Sangalo anuncia fim do casamento com Daniel Cady

Ivete Sangalo anuncia fim do casamento com Daniel CadyCantora divulgou comunicado nas redes sociais informando que a separação foi decidida de forma conjunta e com foco no bem-estar dos filhos
O casamento de Ivete Sangalo e do nutricionista Daniel Cady chegou ao fim.
A cantora anunciou a separação na noite desta quinta-feira, 27, por meio de um comunicado publicado em suas redes sociais.
No texto, o ex-casal afirma que a decisão foi tomada de forma conjunta, após um processo conduzido com diálogo, cuidado e foco no bem-estar da família.
Eles são pais de três filhos: Marcelo, 16, e as gêmeas Marina e Helena, 7. O comunicado destaca que a separação ocorre de maneira madura e respeitosa.
“Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes. Estamos certos de que esta é a decisão mais coerente e amorosa para nós”, diz a nota assinada pelos dois.
Ivete e Daniel reforçam que, apesar do término, permanecem unidos na criação dos filhos e no compromisso com o afeto que os aproxima.
“Todo o processo está sendo vivido com diálogo, cuidado e profundo respeito. Seguiremos sempre sendo uma família. Pedimos privacidade para atravessar essa transição da maneira mais serena possível”, dizem. “Seguimos unidos no que realmente importa: preservar nosso afeto e o bem-estar dos nossos filhos”.
A separação encerra uma relação de mais de uma década, acompanhada de perto pelo público e marcada pela presença constante da família na rotina da artista.