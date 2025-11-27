Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ivete Sangalo anuncia fim do casamento com Daniel Cady

Ivete Sangalo anuncia fim do casamento com Daniel Cady

Cantora divulgou comunicado nas redes sociais informando que a separação foi decidida de forma conjunta e com foco no bem-estar dos filhos
Atualizado às Autor Carolina Passos
Autor
Carolina Passos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O casamento de Ivete Sangalo e do nutricionista Daniel Cady chegou ao fim.

A cantora anunciou a separação na noite desta quinta-feira, 27, por meio de um comunicado publicado em suas redes sociais.

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp

No texto, o ex-casal afirma que a decisão foi tomada de forma conjunta, após um processo conduzido com diálogo, cuidado e foco no bem-estar da família.

Eles são pais de três filhos: Marcelo, 16, e as gêmeas Marina e Helena, 7. O comunicado destaca que a separação ocorre de maneira madura e respeitosa.

“Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes. Estamos certos de que esta é a decisão mais coerente e amorosa para nós”, diz a nota assinada pelos dois.

Ivete e Daniel reforçam que, apesar do término, permanecem unidos na criação dos filhos e no compromisso com o afeto que os aproxima.

“Todo o processo está sendo vivido com diálogo, cuidado e profundo respeito. Seguiremos sempre sendo uma família. Pedimos privacidade para atravessar essa transição da maneira mais serena possível”, dizem. “Seguimos unidos no que realmente importa: preservar nosso afeto e o bem-estar dos nossos filhos”.

A separação encerra uma relação de mais de uma década, acompanhada de perto pelo público e marcada pela presença constante da família na rotina da artista.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar