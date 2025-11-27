Ivete Sangalo anuncia fim do casamento com Daniel Cady

Casamento de Ivete Sangalo e do nutricionista Daniel Cady chegou ao fim / Crédito: Reprodução/ Instagram

O casamento de Ivete Sangalo e do nutricionista Daniel Cady chegou ao fim. A cantora anunciou a separação na noite desta quinta-feira, 27, por meio de um comunicado publicado em suas redes sociais.

No texto, o ex-casal afirma que a decisão foi tomada de forma conjunta, após um processo conduzido com diálogo, cuidado e foco no bem-estar da família. Eles são pais de três filhos: Marcelo, 16, e as gêmeas Marina e Helena, 7. O comunicado destaca que a separação ocorre de maneira madura e respeitosa. "Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes. Estamos certos de que esta é a decisão mais coerente e amorosa para nós", diz a nota assinada pelos dois.


