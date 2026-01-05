Marvel em 2026: as estreias mais esperadas de filmes e séries

Marvel revelou o retorno de Robert Downey Jr. como Doutor Destino, vilão do próximo filme dos Vingadores / Crédito: Divulgação/Marvel

Embarcando em uma “correção de rota” em 2025, a Marvel ajustou seu calendário para as fases seguintes após lançar filmes com bilheteria abaixo do esperado. Para 2026, a Casa de Ideias planeja apenas dois lançamentos cinematográficos de personagens e equipes populares.

Junto a eles, diversas séries complementam o calendário de estreias, desde a introdução de novos personagens até o lançamento de novas temporadas de animações clássicas. A seguir, veja tudo que será lançado este ano: Calendário da Marvel: quais filmes serão lançados em 2026? Homem-Aranha: Um Novo Dia Agendado para ser lançado no dia 30 de julho de 2026, “Homem-Aranha: Um Novo Dia” é o primeiro filme da Marvel para este ano, sendo o quarto da franquia mais recente do amigão da vizinhança. Até o momento, a sinopse do filme ainda não foi divulgada, mas Tom Holland retorna como papel principal. Tom Holland pode se tornar um dos atores mais cotados de sua geração Crédito: Sony

Além dele, Zendaya reprisa seu papel como MJ e personagens como Hulk, Escorpião e Justiceiro estão confirmados com seus respectivos atores. Uma das novidades anunciadas é a presença da atriz de Stranger Things, Sadie Sink, como uma personagem ainda não revelada. O filme será dirigido por Destin Daniel Cretton, responsável por Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. Vingadores: Doutor Destino Agendado para 17 de dezembro de 2026, “Vingadores: Doutor Destino” é o mais recente filme-evento da Marvel, sendo o primeiro de uma duologia que será concluída com “Vingadores: Guerras Secretas”.

O longa será dirigido pelos Irmãos Russo, que comandam a franquia desde A Era de Ultron, e promete trazer o retorno de Chris Evans como Steve Rogers e Robert Downey Jr. como o vilão titular. A trama promete unir os Vingadores, X-Men e o Quarteto Fantástico em uma única trama que visa amarrar toda a questão de multiverso apresentada na fase cinco do universo compartilhado do estúdio. Alguns trailers já foram divulgados em sessões de Avatar: Fogo e Cinzas.

Calendário da Marvel: quais séries serão lançadas em 2026? Com os lançamentos para cinema agendados apenas para o segundo semestre do ano, as séries são o destaque no começo de 2026, com um personagem inédito sendo adaptado e a segunda temporada de Demolidor. Confira as datas: Magnum Com estreia marcada para 27 de janeiro de 2026, a série Magnum é estrelada por Yahya Abdul-Mateen II, que interpreta Simon Williams, um clássico super-herói dos quadrinhos da Marvel que é retratado como um ator com super poderes que assume o papel de protagonista em uma franquia fictícia chamada Magnum.