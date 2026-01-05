Marvel em 2026: as estreias mais esperadas de filmes e séries

Calendário da Marvel em 2026: as estreias de filmes e séries do MCUApós fracassos de bilheteria, Marvel reorganizou seu calendário com foco no próximo filme dos Vingadores. Veja obras que estreiam em 2026
Embarcando em uma “correção de rota” em 2025, a Marvel ajustou seu calendário para as fases seguintes após lançar filmes com bilheteria abaixo do esperado.
Para 2026, a Casa de Ideias planeja apenas dois lançamentos cinematográficos de personagens e equipes populares.
Junto a eles, diversas séries complementam o calendário de estreias, desde a introdução de novos personagens até o lançamento de novas temporadas de animações clássicas.
A seguir, veja tudo que será lançado este ano:
Calendário da Marvel: quais filmes serão lançados em 2026?
Homem-Aranha: Um Novo Dia
Agendado para ser lançado no dia 30 de julho de 2026, “Homem-Aranha: Um Novo Dia” é o primeiro filme da Marvel para este ano, sendo o quarto da franquia mais recente do amigão da vizinhança. Até o momento, a sinopse do filme ainda não foi divulgada, mas Tom Holland retorna como papel principal.
Além dele, Zendaya reprisa seu papel como MJ e personagens como Hulk, Escorpião e Justiceiro estão confirmados com seus respectivos atores.
Uma das novidades anunciadas é a presença da atriz de Stranger Things, Sadie Sink, como uma personagem ainda não revelada. O filme será dirigido por Destin Daniel Cretton, responsável por Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis.
Vingadores: Doutor Destino
Agendado para 17 de dezembro de 2026, “Vingadores: Doutor Destino” é o mais recente filme-evento da Marvel, sendo o primeiro de uma duologia que será concluída com “Vingadores: Guerras Secretas”.
O longa será dirigido pelos Irmãos Russo, que comandam a franquia desde A Era de Ultron, e promete trazer o retorno de Chris Evans como Steve Rogers e Robert Downey Jr. como o vilão titular.
A trama promete unir os Vingadores, X-Men e o Quarteto Fantástico em uma única trama que visa amarrar toda a questão de multiverso apresentada na fase cinco do universo compartilhado do estúdio. Alguns trailers já foram divulgados em sessões de Avatar: Fogo e Cinzas.
Calendário da Marvel: quais séries serão lançadas em 2026?
Com os lançamentos para cinema agendados apenas para o segundo semestre do ano, as séries são o destaque no começo de 2026, com um personagem inédito sendo adaptado e a segunda temporada de Demolidor. Confira as datas:
Magnum
Com estreia marcada para 27 de janeiro de 2026, a série Magnum é estrelada por Yahya Abdul-Mateen II, que interpreta Simon Williams, um clássico super-herói dos quadrinhos da Marvel que é retratado como um ator com super poderes que assume o papel de protagonista em uma franquia fictícia chamada Magnum.
A história promete uma versão metalinguística e subversiva do personagem inédito nas adaptações live-action. Quem retorna à Marvel é o ator Ben Kingsley como Trevor Slattery, o “falso Mandarim” de Homem de Ferro 3.
Demolidor (Segunda Temporada)
Prevista para março de 2026, a segunda temporada de Demolidor foi gravada junto com a primeira após o reboot criativo que a série sofreu depois de sair da Netflix para a Disney+.
Nela, Charlie Cox permanece como Matt Murdock e pronto para enfrentar as ações do Rei do Crime, interpretado por Vincent D’Onofrio, como prefeito de Nova York.
Para ajudar o protagonista, Krysten Ritter reprisa seu papel como a heroína Jessica Jones. Uma terceira temporada já foi confirmada, sem previsão de estreia.
Vision Quest
Prevista apenas para a segunda metade de 2026, Vision Quest é a terceira série de uma trilogia iniciada com WandaVision e Agatha All Along.
Paul Bettany reprisa o seu papel como o Visão Branco, que ainda tenta entender quem ele realmente é ou era após os eventos da minissérie centrada na Feiticeira Escarlate. O vilão Ultron retorna com trabalho vocal de James Spader.
X-Men ‘97 (Segunda Temporada)
Agendada para estrear entre junho e setembro de 2026, a segunda temporada de X-Men ‘97 marca uma importante mudança na série, o papel de showrunner, anteriormente preenchido por Beau DeMayo passa a ser de Matthew Chauncey, responsável por “What If…?”.
A expectativa é que a série adapte o arco “A Era do Apocalipse”, trazendo o vilão Apocalipse, apresentado no final da temporada anterior como um dos destaques nos novos episódios.
Seu Amigão da Vizinhança: Homem-Aranha (Segunda Temporada)
Prevista para estrear entre setembro e dezembro de 2026, a série voltada para um público mais jovem é dedicada a explorar como o jovem Peter Parker amadurece, trazendo em seu segundo ano o clássico vilão Venom e a popular heroína Spider-Gwen.