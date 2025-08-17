Irmãos Wayan retornam à franquia ‘Todo Mundo em Pânico’ em 2026

Irmãos Wayan retornam à franquia ‘Todo Mundo em Pânico’ em 2026A produção original, que parodiava filmes de terror, rendeu mais quatro sequências. As atrizes Anna Faris e Regina Hall também reprisam sua participação
Mais de duas décadas após o lançamento de “Todo Mundo em Pânico”, nos anos 2000, os irmãos Marlon Wayans, Shawn Wayans e Keenen Ivory Wayans, responsáveis pelo roteiro do novo projeto da franquia, anunciaram o retorno de Anna Faris e Regina Hall. As atrizes participaram da produção original e voltam às telonas em 2026.
"O quarteto fabuloso está de volta. Estou muito animado para trabalhar e nos reunir com essas duas mulheres brilhantes", escreveu o ator e roteirista Marlon Wayans em publicação no Instagram. "Estamos muito orgulhosos de tudo o que fizeram desde o início da franquia de ‘Todo Mundo em Pânico’”.
O primeiro longa-metragem rendeu mais quatro sequências, a última lançada em 2013. A sexta produção estreia nos cinemas em 12 de junho de 2026 (EUA), com distribuição global pelo estúdio Paramount.
‘Todo Mundo em Pânico’: protagonistas originais retornam à franquia
Em comunicado conjunto ao The Hollywood Reporter, Faris e Hall relataram que “mal podiam esperar” para o retorno de suas personagens, Cindy (Anna Faris) e Brenda (Regina Hall).
“E nos reunirmos com nossos grandes amigos Keenen, Shawn e Marlon — três homens pelos quais literalmente morreríamos (no caso de Brenda, novamente)”, completou o informe das atrizes.
Os irmãos Shawn Wayans e Marlon Wayans desenvolveram, ao lado de outros colaboradores, o roteiro e a produção do primeiro filme de “Todo Mundo em Pânico”. A direção ficou a cargo de Keenen Ivory Wayans.
O trio é conhecido no Brasil por outra colaboração, intitulada "As Branquelas". A comédia foi lançada em 2004 e virou referência nas redes sociais.