Irmãos Wayan retornam à franquia ‘Todo Mundo em Pânico’ em 2026

Mais de duas décadas após o lançamento de “Todo Mundo em Pânico”, nos anos 2000, os irmãos Marlon Wayans, Shawn Wayans e Keenen Ivory Wayans, responsáveis pelo roteiro do novo projeto da franquia, anunciaram o retorno de Anna Faris e Regina Hall. As atrizes participaram da produção original e voltam às telonas em 2026. "O quarteto fabuloso está de volta. Estou muito animado para trabalhar e nos reunir com essas duas mulheres brilhantes", escreveu o ator e roteirista Marlon Wayans em publicação no Instagram. "Estamos muito orgulhosos de tudo o que fizeram desde o início da franquia de ‘Todo Mundo em Pânico’”.

O primeiro longa-metragem rendeu mais quatro sequências, a última lançada em 2013. A sexta produção estreia nos cinemas em 12 de junho de 2026 (EUA), com distribuição global pelo estúdio Paramount. SAIBA MAIS | Filmes de terror com lançamento em 2025 'Todo Mundo em Pânico': protagonistas originais retornam à franquia

Em comunicado conjunto ao The Hollywood Reporter, Faris e Hall relataram que “mal podiam esperar” para o retorno de suas personagens, Cindy (Anna Faris) e Brenda (Regina Hall). “E nos reunirmos com nossos grandes amigos Keenen, Shawn e Marlon — três homens pelos quais literalmente morreríamos (no caso de Brenda, novamente)”, completou o informe das atrizes.