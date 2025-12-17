Rodger Rogério é indicado ao Prêmio APCA por ‘Oeste Outra Vez’Ator cearense Rodger Rogério concorre pelo filme "Oeste Outra Vez", destaque da temporada e vencedor do Festival de Gramado
O ator e músico cearense Rodger Rogério está entre os indicados ao Prêmio APCA 2025 na categoria de Melhor Ator por sua atuação no longa "Oeste Outra Vez", dirigido por Erico Rassi.
"Oeste outra vez" concorre ainda nas categorias Melhor Filme - Ficção, Melhor Direção (Erico Rassi) e Melhor Roteiro (Erico Rassi).
O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 17, pela Comissão de Cinema da Associação Paulista de Críticos de Arte, uma das premiações mais respeitadas da crítica brasileira.
Leia Também | Falcão canta sucessos do brega em show gratuito na Estação das Artes
Criada nos anos 1970, a APCA reúne críticos de diferentes áreas da cultura e reconhece anualmente os principais destaques do cinema, do teatro, da música e das artes visuais no País.
Oeste Outra Vez leva Rodger Rogério à disputa do APCA:
Em “Oeste Outra Vez”, Rodger Rogério interpreta Jerominho, um dos quatro homens que conduzem a narrativa ambientada no semiárido.
O filme acompanha Totó (Ângelo Antônio), Durval (Babu Santana), Jerominho (Rodger Rogério) e Ermitão (Antônio Pitanga), personagens marcados pela rudeza, pela solidão e pela dificuldade de lidar com as próprias fragilidades.
Abandonados pelas mulheres e tomados pelo ressentimento, eles acabam voltando suas frustrações uns contra os outros, em um retrato áspero das relações masculinas.
Com estreia no 52º Festival de Gramado, em 2024, “Oeste Outra Vez” foi o grande vencedor da edição, conquistando os prêmios de Melhor Filme, Melhor Fotografia e Melhor Ator Coadjuvante para Rodger Rogério.
Aos 80 anos, essa foi a primeira premiação do artista no cinema, coroando uma trajetória relevante na música e nas artes cênicas.
Na disputa pelo prêmio de Melhor Ator, Rodger Rogério concorre com Ângelo Antônio (Oeste Outra Vez), Wagner Moura (O Agente Secreto), Jesuíta Barbosa (Homem com H), Ricardo Teodoro (Baby) e Big Jaum (Kasa Branca).
Os vencedores do Prêmio APCA 2025 serão anunciados em data a ser definida pela direção da entidade.