Rodger Rogério é indicado ao Prêmio APCA por ‘Oeste Outra Vez’

Rodger Rogério disputa prêmio da crítica no APCA 2025 / Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

O ator e músico cearense Rodger Rogério está entre os indicados ao Prêmio APCA 2025 na categoria de Melhor Ator por sua atuação no longa "Oeste Outra Vez", dirigido por Erico Rassi. "Oeste outra vez" concorre ainda nas categorias Melhor Filme - Ficção, Melhor Direção (Erico Rassi) e Melhor Roteiro (Erico Rassi).

O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 17, pela Comissão de Cinema da Associação Paulista de Críticos de Arte, uma das premiações mais respeitadas da crítica brasileira. Criada nos anos 1970, a APCA reúne críticos de diferentes áreas da cultura e reconhece anualmente os principais destaques do cinema, do teatro, da música e das artes visuais no País. Oeste Outra Vez leva Rodger Rogério à disputa do APCA:

Em “Oeste Outra Vez”, Rodger Rogério interpreta Jerominho, um dos quatro homens que conduzem a narrativa ambientada no semiárido.

O filme acompanha Totó (Ângelo Antônio), Durval (Babu Santana), Jerominho (Rodger Rogério) e Ermitão (Antônio Pitanga), personagens marcados pela rudeza, pela solidão e pela dificuldade de lidar com as próprias fragilidades. Abandonados pelas mulheres e tomados pelo ressentimento, eles acabam voltando suas frustrações uns contra os outros, em um retrato áspero das relações masculinas. Com estreia no 52º Festival de Gramado, em 2024, “Oeste Outra Vez” foi o grande vencedor da edição, conquistando os prêmios de Melhor Filme, Melhor Fotografia e Melhor Ator Coadjuvante para Rodger Rogério.