Falcão canta sucessos do brega em show gratuito na Estação das Artes

Cantor e humorista Falcão apresenta o show "Amanhã é Tomorrow" na programação de férias da Estação das Artes
Atualizado às Autor Gabriele Soares / Especial para O POVO
Gabriele Soares / Especial para O POVO Autor
O apresentador de televisão, ator, cantor, compositor, humorista e músico Falcão se apresenta na programação de férias da Estação das Artes nesta quinta-feira, 18, às 20h30min, dia dedicado às apresentações de brega. 

Falcão subirá ao palco com seu show “Amanhã é Tomorrow”, coletânea de clássicos do brega. Ele traz novos arranjos, mas mantém a essência das músicas que fazem tanto sucesso com o público.

Além de Falcão, a quinta-feira recebe também o Paradão Popular, às 18 horas. Ambos se apresentam no Palco Fartura, parceria da Estação das Artes com o Festival Fartura, que é realizado pelo Ministério da Cultura.

Estação Férias: confira outras apresentações da semana

A sexta, 19, conta com o coletivo Carretera Tropical (carimbó) que recebe como convidados os Pets Selvagens no Baile Beiradão e os Descendentes da Índia Piaba, todos interpretando Alípio Martins e contando histórias das noites paraenses.

No sábado, 20, tem uma nova edição do projeto A Noite Mais Triste do Mundo - Baile de Formatura. A noite vai ser regida pela Monstrava, DJ e idealizadora. Com ela, estarão Mathu, Silas, Darwin Marinho e Camaleoa.

E no domingo, 21, a programação começa às 10 horas da manhã com a oficina infantil “Colagem com formas básicas” e o espetáculo infantil "Performance Chapliniana". Às 10h30min, K'Os Coletivo de circo e teatro chega para o Palco Fartura.

O lançamento do livro infantil “Você vai comprar, né?” acontece às 11 horas. Às 11h30min, começa o show “As Caramelas - Rock também é para meninas e crianças", apresentando uma banda formada por meninas de 10 a 11 anos de Fortaleza e Maracanaú.

Às 12h30min, terá o espetáculo infantil “Junto e Misturado”, do Grupo Desequilibradoz. E para finalizar o fim de semana, às 13 horas, o show da Killer Queen, cover cearense que consagrou Freddie Mercury.

De quinta a domingo acontecem as apresentações que encerrarão a Estação Férias 2025. Após o recesso de final de ano, a Estação Férias retorna em janeiro e segue até o dia 28 de fevereiro.

Falcão no Estação Férias

  • Quando: quinta-feira, 18, às 20h30min
  • Onde: Estação das Artes (. Dr. João Moreira, 540 - Centro)
  • Gratuito
  • Mais informações e programação completa: @estacaodasartes.ce

