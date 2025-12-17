Karaokê ocupará local do antigo Chopp do Bixiga, no Dragão do Mar

Karaokê ocupará local do antigo Chopp do Bixiga, no Dragão do MarUm novo estabelecimento será inaugurado no local onde até 2023 funcionou o Chopp do Bixiga, no entorno do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura
O espaço que por mais de 20 anos foi a casa do bar Chopp do Bixiga, no entorno do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC), será ocupado por um novo estabelecimento. Trata-se do Skina de Ksa, empreendimento voltado para karaokê, música ao vivo, entretenimento e gastronomia.
A inauguração está prevista para 10 de janeiro de 2026, um sábado. A entrada do Skina de Ksa no entorno do Dragão do Mar é uma expansão de suas atividades, pois atualmente conta com a unidade matriz na Rua dos Tabajaras, na Praia de Iracema.
Leia também | Ciclo Carnavalesco 2026 em Fortaleza terá mais polos, diz Evandro
Uma das novidades prometidas pelo estabelecimento é a oferta do chopp de vinho, bebida que ficou consagrada no próprio Chopp do Bixiga. O equipamento teve as atividades encerradas em 2023, após ter sido local de grandes histórias e memórias de Fortaleza por mais de duas décadas.
Skina de Ksa: interesse de movimentar ainda mais o Dragão do Mar
A chegada do Skina de Ksa ao Dragão do Mar ocorre em meio à revitalização da Praça Almirante Saldanha. A reforma visa retomar o movimento de ocupação de visitantes na área, enfraquecido nos últimos anos.
Relembre | Raio-x do Dragão do Mar: espaço cultural em constante debate
Uma das proprietárias do Skina de Ksa, Silvia Medeiros Valentim afirma ao O POVO, em entrevista, que o interesse em abrir uma unidade no Dragão do Mar ocorreu após a percepção de que o espaço na Rua das Tabajaras havia ficado “pequeno para atender o público”.
“No Dragão do Mar, vimos uma boa oportunidade de ampliar nosso estabelecimento. É um ambiente bem conhecido e um ponto turístico. Com a revitalização (da praça Almirante Saldanha), somamos para movimentar ainda mais essa área, trazendo novos públicos”, explica.
Skina de Ksa: “Inauguração é a realização de um sonho”
A empresária destaca que a inauguração do karaokê no Dragão do Mar é a “realização de um sonho construído com esforço, dedicação e amor”.
Silvia deseja também que seja oportunidade para “voltar a ter fluxo maior de pessoas no Dragão do Mar”. “Acredito que isso já está se tornando realidade. O Dragão do Mar está voltando a ser o que era antes. Espero que possamos fazer parte dessa nova fase levando muito entretenimento”, pontua.
Para a proprietária, significa também estimular a economia e fazer da praça “um espaço de convivência atrativo”. “Torcemos para ser apenas o começo de uma trajetória de sucesso”, declara.
Skina de Ksa no Dragão do Mar
- Quando: inauguração no sábado, 10 de janeiro de 2026
- Onde: antigo Chopp do Bixiga (Rua Dragão do Mar, 108 - Centro)
- Mais informações: @skinadeksa no Instagram