Karaokê ocupará local do antigo Chopp do Bixiga, no Dragão do Mar

Karaokê Skina de Ksa ocupará lugar onde funcionou por mais de 20 anos o Chopp do Bixiga; na foto, registro publicado em 2023 no Instagram do bar / Crédito: Reprodução/Instagram @ochoppdobixiga

O espaço que por mais de 20 anos foi a casa do bar Chopp do Bixiga, no entorno do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC), será ocupado por um novo estabelecimento. Trata-se do Skina de Ksa, empreendimento voltado para karaokê, música ao vivo, entretenimento e gastronomia. A inauguração está prevista para 10 de janeiro de 2026, um sábado. A entrada do Skina de Ksa no entorno do Dragão do Mar é uma expansão de suas atividades, pois atualmente conta com a unidade matriz na Rua dos Tabajaras, na Praia de Iracema.

Uma das proprietárias do Skina de Ksa, Silvia Medeiros Valentim afirma ao O POVO, em entrevista, que o interesse em abrir uma unidade no Dragão do Mar ocorreu após a percepção de que o espaço na Rua das Tabajaras havia ficado “pequeno para atender o público”. “No Dragão do Mar, vimos uma boa oportunidade de ampliar nosso estabelecimento. É um ambiente bem conhecido e um ponto turístico. Com a revitalização (da praça Almirante Saldanha), somamos para movimentar ainda mais essa área, trazendo novos públicos”, explica. Skina de Ksa: “Inauguração é a realização de um sonho” A empresária destaca que a inauguração do karaokê no Dragão do Mar é a “realização de um sonho construído com esforço, dedicação e amor”.