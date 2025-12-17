Pedro Sampaio e Nattan são confirmados no Bloquinho de Verão 2026; veja atraçõesPrimeira festa do Bloquinho de Verão acontecerá no dia 10 de janeiro, no Colosso Lake Lounge; ingressos já estão à venda
A temporada de pré-Carnaval 2026 em Fortaleza começa a ser planejada. O Bloquinho de Verão anunciou as atrações para as edições do evento no Colosso Lake Lounge, que acontecem nos sábados entre os dias 10 de janeiro e 14 de fevereiro.
Pedro Sampaio, Nattan, Timbalada e Léo Foguete são os nomes confirmados do primeiro dia no Colosso Jake Loung. Os ingressos são disponibilizados semanalmente no site do Efolia, com entradas para o dia 10 de janeiro a partir de R$ 250.
O evento mistura estilos e cria uma experiência rica para o público, com espaço para a música eletrônica e o forró. Na festa de abertura, entre as 15 horas e as 17 horas, terão cerveja e caipirinha liberadas.
Outros artistas com shows garantidos são Bell Marques, Xand Avião, Zé Vaqueiro e Tarcísio do Acordeon. “O Bloquinho de Verão já virou parte do verão de Fortaleza. Começar 2026 com um line-up desse porte é a certeza de que vamos entregar uma experiência ainda mais vibrante para o público.”, destaca Ênio Cabral, um dos responsáveis pelo evento, em comunicado enviado à imprensa.
Confira os artistas anunciados para o Bloquinho de Verão
Bell Marques
Xand Avião
Henry Freitas
Felipe Amorim
Zé Vaqueiro
Rafa & Pipo
Tarcísio Do Acordeon
Banda Eva
Litto Lins
Lipe Lucena
Jotavê
Bloquinho de Verão 2026
- Quando: entre 10 de janeiro e 14 de fevereiro, aos sábados, a partir de 15 horas
- Onde: Colosso Lake Lounge (av. Hermenegildo Sá Cavalcante - Edson Queiroz)
- Quanto: ingressos para o dia 10 a partir de R$ 250; vendas no site Efolia