Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pedro Sampaio e Nattan são confirmados no Bloquinho de Verão 2026

Pedro Sampaio e Nattan são confirmados no Bloquinho de Verão 2026; veja atrações

Primeira festa do Bloquinho de Verão acontecerá no dia 10 de janeiro, no Colosso Lake Lounge; ingressos já estão à venda
Autor Gabriele Soares / Especial para O POVO
Autor
Gabriele Soares / Especial para O POVO Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A temporada de pré-Carnaval 2026 em Fortaleza começa a ser planejada. O Bloquinho de Verão anunciou as atrações para as edições do evento no Colosso Lake Lounge, que acontecem nos sábados entre os dias 10 de janeiro e 14 de fevereiro.

Pedro Sampaio, Nattan, Timbalada e Léo Foguete são os nomes confirmados do primeiro dia no Colosso Jake Loung. Os ingressos são disponibilizados semanalmente no site do Efolia, com entradas para o dia 10 de janeiro a partir de R$ 250. 

LEIA TAMBÉM | Diogo Nogueira traz nova turnê para Fortaleza; saiba quando

O evento mistura estilos e cria uma experiência rica para o público, com espaço para a música eletrônica e o forró. Na festa de abertura, entre as 15 horas e as 17 horas, terão cerveja e caipirinha liberadas.

Outros artistas com shows garantidos são Bell Marques, Xand Avião, Zé Vaqueiro e Tarcísio do Acordeon. “O Bloquinho de Verão já virou parte do verão de Fortaleza. Começar 2026 com um line-up desse porte é a certeza de que vamos entregar uma experiência ainda mais vibrante para o público.”, destaca Ênio Cabral, um dos responsáveis pelo evento, em comunicado enviado à imprensa. 

Confira os artistas anunciados para o Bloquinho de Verão

  • Bell Marques

  • Xand Avião

  • Henry Freitas

  • Felipe Amorim

  • Zé Vaqueiro

  • Rafa & Pipo

  • Tarcísio Do Acordeon

  • Banda Eva

  • Litto Lins

  • Lipe Lucena

  • Jotavê

    • Bloquinho de Verão 2026

    • Quando: entre 10 de janeiro e 14 de fevereiro, aos sábados, a partir de 15 horas
    • Onde: Colosso Lake Lounge  (av. Hermenegildo Sá Cavalcante - Edson Queiroz)
    • Quanto: ingressos para o dia 10 a partir de R$ 250; vendas no site Efolia

    Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

    Tags

    agenda cultural

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

    Aceitar