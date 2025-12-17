Pedro Sampaio e Nattan são confirmados no Bloquinho de Verão 2026

Primeira festa do Bloquinho de Verão acontecerá no dia 10 de janeiro, no Colosso Lake Lounge; ingressos já estão à venda

A temporada de pré-Carnaval 2026 em Fortaleza começa a ser planejada. O Bloquinho de Verão anunciou as atrações para as edições do evento no Colosso Lake Lounge, que acontecem nos sábados entre os dias 10 de janeiro e 14 de fevereiro.

Pedro Sampaio, Nattan, Timbalada e Léo Foguete são os nomes confirmados do primeiro dia no Colosso Jake Loung. Os ingressos são disponibilizados semanalmente no site do Efolia, com entradas para o dia 10 de janeiro a partir de R$ 250.