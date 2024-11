Assembleia Legislativa homenageia Rodger Rogério com medalha

Em celebração aos seus 80 anos, o cantor e compositor cearense Rodger Rogério receberá nesta sexta-feira, 22, a Medalha Humberto Teixeira. A cerimônia acontece às 14 horas na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

O artista é um dos principais nomes da geração conhecida como "Pessoal do Ceará", grupo de jovens músicos do Estado que alcançou projeção nacional no início dos anos 1970. Além da carreira musical, Rodger Rogério também é conhecido por sua atuação em filmes como "Bacurau" (2019), "Greta" (2019) e "Pacarrete" (2019).