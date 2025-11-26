Quando estreia nova temporada de 'Stranger Things' e tudo o que você precisa saber sobre a série da Netflix

Netflix A quinta e última temporada de Stranger Things será lançada em três partes até o fim de 2025 Já se passaram mais de três anos desde a última visita dos fãs de Stranger Things a Hawkins, Indiana. A cidade fictícia americana é onde se passa um dos maiores sucessos da Netflix, e a longa espera pela última temporada da série está chegando ao fim.

Mas você está perdoado por ter esquecido o que Eleven (ou Onze, em português) e seus amigos estavam aprontando quando estivemos pela última vez em seu mundo. Aqui estão algumas das principais perguntas que você pode estar se fazendo se a sua memória já não ajuda tanto por causa do hiato da série. Quando os novos episódios estreiam? Os primeiros quatro episódios da quinta temporada de Stranger Things estreiam no Brasil nesta quarta-feira (26/11), às 22h (horário de Brasília), na Netflix. O horário, que pode ser considerado tarde por alguns fãs, tem como objetivo evitar spoilers, já que os episódios vão ao ar simultaneamente no mundo todo. No Reino Unido, por exemplo, será 1h de quinta-feira (27/11).

Mas, atenção: vai ser preciso esperar até o Natal para assistir aos episódios cinco, seis e sete. E temporada final só será concluída com seu oitavo episódio, The Rightside Up, no último dia do ano, 31 de dezembro. Isso significa que toda a história de Stranger Things será contada até o fim de 2025, mas quantos de seus personagens estarão vivos até lá? Como terminou a última temporada? Getty Images O elenco de Stranger Things é formado por Sadie Sink, Caleb McLaughlin, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Noah Schnapp e Millie Bobby Brown (da esquerda para direita) O final da quarta temporada mostrou que Eleven e seus amigos tiveram que se separar para derrotar Vecna.

Descobrimos que Eleven essencialmente criou o vilão sozinha, usando seus poderes para enviar Henry Creel através de dimensões. Henry havia atacado Eleven dentro de uma instalação de pesquisa onde eram realizados experimentos nela e em suas habilidades sobrenaturais. Queimando a caminho do Mundo Invertido, ele se transformou em Vecna e, mais tarde, passou a buscar uma forma de voltar atráves de Max, amiga de Eleven, a quem ela mata — ainda que brevemente.

Enquanto seus amigos aparentemente destroem Vecna, a intervenção de Eleven para ressuscitar Max dá ao vilão uma sobrevida. A divisão entre o Mundo Invertido e Hawkins se abre completamente quando campos de flores murcham, nuvens ficam escuras e intensos flashes de relâmpagos vermelhos preenchem o céu. Quem é Henry Creel? Ou deveríamos chamá-lo de One (Um, em português)? Ou Vecna?