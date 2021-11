Raphael Montes, criador de ‘Bom Dia, Verônica’, é contratado pela HBO Max

A HBO Max anunciou a contratação de Raphael Montes para integrar a equipe do streaming. Ele, que atuará como criador e produtor executivo de produções, será o responsável pela elaboração da primeira telessérie original da plataforma.

Além disso, adaptará alguns de seus livros para o audiovisual. De acordo com nota enviada pela empresa, o autor se utiliza de um formato narrativo que mescla elementos da dramaturgia com os ritmos costumeiros das séries.

“Para mim, é uma honra escrever a primeira telessérie do selo Max Original. Estou criando uma história com muito suspense, emoção e surpresas, com a força do melodrama, mas com ritmo de série”, ele afirmou em texto enviado para a imprensa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Raphael Montes é um dos nomes mais proeminentes da literatura brasileira atual. O escritor, que percorre os gêneros do suspense e do terror, já escreveu livros como “Suicidas”, “Dias perfeitos”, “O Vilarejo” e “Jantar Secreto”.

Ao lado de Ilana Casoy, ele também foi o criador e produtor executivo de “Bom Dia, Verônica”, produção original da Netflix. A história acompanha Verônica Torres, uma mulher que trabalha na delegacia de homicídios em São Paulo. Ela, porém, se envolve em uma série de mistérios ao testemunhar um suicídio.



Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Walcyr Carrasco nega ter escrito cena de sexo para Taís Araújo

Chico César é alvo de racismo em programa de rádio paraibano

Globo demite Camila Queiroz de 'Verdades Secretas 2'

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags