Homem com H é o filme mais assistido da Netflix; Jesuíta Barbosa agradece

Apenas quatro dias após sua estreia, o filme "Homem com H", cinebiografia do cantor brasileiro Ney Matogrosso, se tornou o filme mais assistido da Netflix Brasil.

O filme entrou no serviço de streaming nessa terça-feira, 17. Nos cinemas a obra também teve grande sucesso, levando, desde sua estreia no dia 1º de maio, mais de 600 mil espectadores às suas sessões, com uma arrecadação que ultrapassou os R$ 13 milhões.

"Eu cheguei aqui em casa, abri a Netflix e fiquei com o meu coraçãozinho quente, aí eu quis compartilhar que estamos em primeiro. Yes! Nosso cinema, o cinema nacional contando a história de Ney Matogrosso, essa referência em identidade, autenticidade, esse corpo livre. Uma figura, um artista tão importante para a sociedade desse País", celebrou.

Homem com H: Veja a história do filme

O longa mergulha na vida do artista desde sua infância no Mato Grosso do Sul até se tornar um dos maiores ícones da música brasileira e da liberdade de expressão no País.

Dirigido e escrito por Esmir Filho, o filme "Homem com H" retrata a infância do cantor, intérprete, dançarino, ator e diretor, além de abordar os embates familiares e sua passagem pela banda Secos & Molhados.

A obra também traz para as telas os relacionamentos de Ney com Cazuza, interpretado por Jullio Reis, e com Marco de Maria, vivido por Bruno Montaleone, seu companheiro por mais de uma década.