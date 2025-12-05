Em negócio bilionário, Netflix anuncia compra da Warner e HBO

Netflix compra a Warner Bros. / Crédito: Instagram via @netflix

Nesta sexta-feira, 5, a plataforma de streaming Netflix divulgou em seu site e Instagram oficiais a aquisição das produções da Warner Bros para fazerem parte de seu acervo. A compra também inclui a HBO Max e HBO, estúdios de cinema e televisão da empresa. O valor da transação bilionária ultrapassou a casa de US$ 80 bilhões. A Netflix também informou que continuará com as operações atuais da Warner.

"A transação, que envolve dinheiro e ações, está avaliada em US$ 27,75 por ação da WBD (sujeita a um mecanismo de proteção, conforme detalhado abaixo), com um valor total da empresa de aproximadamente US$ 82,7 bilhões (valor patrimonial de US$ 72 bilhões). A conclusão da transação está prevista para depois da separação, previamente anunciada, da divisão Global Networks da WBD, a Discovery Global, em uma nova empresa de capital aberto, cuja conclusão agora está prevista para o terceiro trimestre de 2026", explica o comunicado divulgado pela Netflix.

A compra só será concluída depois da separação, previamente anunciada, da Warner Bros Discovery em Global Networks e Serviços & Streamings, prevista para o terceiro trimestre de 2026. INSTAGRAM | Confira noticias, críticas e outros conteúdos no @vidaearteopovo “Esta aquisição une duas empresas pioneiras do entretenimento, combinando a inovação, o alcance global e o serviço de streaming da Netflix com o legado centenário da Warner Bros”, explica o texto publicado no site da Netflix.

Netflix e Warner Produções do catálogo da Warner entrarão no serviço da Netflix, como “O Mágico de Oz”, universo DC, “Game of Thrones”, “Harry Potter” e “The Big Bang Theory”. Porém, vão existir novas opções de planos do streamings para que os conteúdos novos possam ser acessados pelos assinantes, ou seja, "o aumento do preço ou um novo plano mais caro". “Essa aquisição aprimorará nossa oferta e acelerará nossos negócios nas próximas décadas”, declarou Greg Peters, co-CEO da Netflix, no comunicado para a imprensa.