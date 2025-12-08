Lançamentos da semana: o que chega à Netflix, ao Disney+ e ao Prime Video entre 08 e 14 de dezembro

Prepare a pipoca e escolha o seu provedor de streaming favorito, porque os lançamentos da semana na Netflix, no Disney+ e no Prime Video estão um melhor do que o outro. Entre as novidades, há o retorno de uma série, um filme aguardado pelo público e produções de romance/comédia que prometem dominar os momentos de lazer em dezembro. As categorias de suspense e documentário musical também prometem agradar os assinantes com duas tramas envolventes. A seguir, confira mais informações sobre as novidades que chegam à Netflix, ao Disney+ e ao Prime Video esta semana!

1. Merv (10/12) – Prime Video Estrelada por Zooey Deschanel (Anna) e Charlie Cox (Russ), “Merv” conta a história de um casal que se separa e precisa dividir a guarda de seu cachorro, Merv — um cão extremamente inteligente que acaba ficando deprimido com a nova rotina. Para tentar reanimá-lo, Russ o leva em uma viagem para a Flórida, mas encontra Anna no mesmo lugar. A partir daí, a tentativa de reacender antigos sentimentos no pet também pode despertar algo a mais no casal. 2. Percy Jackson e os Olimpianos (10/12) – Disney+ Para alívio dos fãs, “Percy Jackson e os Olimpianos” finalmente está de volta ao catálogo do Disney+. Desta vez, com aventuras ainda melhores do que as da temporada anterior. Após o acampamento Meio-Sangue — lar dos semideuses — ser atacado, Percy (Walker Scobell) embarca em uma perigosa missão no Mar de Monstros para encontrar o lendário Velocino de Ouro, o único capaz de salvar o local, e o seu melhor amigo Grover Underwood (Aryan Simhadri). “[…] A sobrevivência de Percy será necessária para impedir Luke e o titã Cronos em seu plano de derrubar o Olimpo”, descreve a sinopse oficial. 3. Diga-me Baixinho (12/12) – Prime Video Um filme espanhol protagonizado por Alicia Falcó, Fernando Lindez e Diego Vidales, “Diga-me Baixinho” é a nova aposta romântica do Prime Video para jovens-adultos. Na trama, Kamila Hamilton é uma jovem que acredita ter toda a sua vida sob controle. Contudo, os irmãos Di Bianco voltam a cruzar seu caminho, ameaçando destruir a imagem que ela criou de si. Tudo isso porque, há sete anos, um primeiro beijo com Thiago e a superproteção de Taylor, seu melhor amigo, marcaram a sua vida. Agora, resta saber se o trio se unirá novamente ou se novos — e antigos — sentimentos poderão destruir de vez a relação deles.

4. Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out (12/12) – Netflix Terceiro filme da franquia Knives Out, “Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out” acompanha mais um caso do perspicaz detetive Benoit Blanc (Craig). Tudo começa quando o líder de uma igreja em uma pequena cidade é assassinado misteriosamente durante uma missa. O ocorrido parece inexplicável, e é então que a chefe de polícia Geraldine Scott (Mila Kunis) decide unir forças com Benoit para encontrar o culpado. O problema é que toda a investigação parece não fazer sentido. 5. Taylor Swift: The End of an Era (12/12) – Disney+ O “The Eras Tour” definitivamente marcou a carreira da cantora Taylor Swift e, para apresentar ao público os bastidores desse sucesso, a produtora Object & Animal desenvolveu uma série documental com seis episódios, mostrando o processo de criação, o impacto e uma Taylor Swift longe dos holofotes. “Além disso, a série dá destaque a outros artistas, membros da família e amigos, incluindo Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran e Florence Welch, entregando uma perspectiva nunca antes vista de tudo o que foi necessário para criar um fenômeno”, descreve a sinopse oficial.