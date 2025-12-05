Selton Mello revive clássico de Machado de Assis em novo filme

Selton Mello revive clássico de Machado de Assis em novo filmeAtor divulgou no Instagram que comandará e protagonizará a adaptação de "O Alienista", obra que ele sonha levar ao cinema há 20 anos
Selton Mello surpreendeu os fãs nesta sexta-feira, 5, ao anunciar, em publicações no Instagram, feitas por ele e pela Conspiração Filmes, que irá dirigir e protagonizar a adaptação de “O Alienista”, clássico do escritor brasileiro Machado de Assis.
O novo longa é a realização de um projeto que o ator nutre há mais de duas décadas.
Na nova versão para o cinema, Selton interpreta o icônico Doutor Simão Bacamarte, médico que retorna à cidade de Itaguaí decidido a fundar um manicômio para tratar distúrbios mentais, a célebre Casa Verde.
A proposta da adaptação é trazer uma releitura atualizada da obra machadiana, ampliando debates sobre saúde mental, ciência e os limites do poder, temas que se mostram ainda mais urgentes no cenário contemporâneo.
O filme está em fase de desenvolvimento e ainda não tem data de estreia.
A ator comemorou a oportunidade de levar o texto para as telas:
“Adaptar Machado é um sonho de mais de 20 anos. Quem é maluco? Qual o limite tênue entre razão e insanidade? Machado de Assis é nosso mestre absoluto da literatura e chegou a hora de oferecer esta história estupenda ao grande público”, escreveu.
A Conspiração Filmes informou que “O Alienista” será o primeiro de dois projetos que a produtora desenvolve com Selton Mello.
A nova obra promete combinar humor, crítica social e a sensibilidade presentes no conto original, acompanhando a escalada radical de Bacamarte, cujas teorias passam a transformar toda a cidade em alvo de suspeita.
Projeção na carreira de Selton Mello
O anúncio chega em um momento de projeção para Selton. O ator integra “Ainda Estou Aqui", dirigido por Walter Salles, que conquistou o Oscar de Melhor Filme Internacional (um feito inédito para o cinema brasileiro) e estrelou “O Auto da Compadecida 2”, que levou mais de 10 milhões de espectadores aos cinemas.
Além disso, Selton fará sua estreia em Hollywood com “Anaconda”, que chega aos cinemas em 25 de dezembro e conta com nomes como Jack Black e Paul Rudd no elenco.