Selton Mello revive clássico de Machado de Assis em novo filme

Selton Mello surpreendeu os fãs nesta sexta-feira, 5, ao anunciar, em publicações no Instagram, feitas por ele e pela Conspiração Filmes, que irá dirigir e protagonizar a adaptação de “O Alienista”, clássico do escritor brasileiro Machado de Assis.

O novo longa é a realização de um projeto que o ator nutre há mais de duas décadas.



Na nova versão para o cinema, Selton interpreta o icônico Doutor Simão Bacamarte, médico que retorna à cidade de Itaguaí decidido a fundar um manicômio para tratar distúrbios mentais, a célebre Casa Verde. A proposta da adaptação é trazer uma releitura atualizada da obra machadiana, ampliando debates sobre saúde mental, ciência e os limites do poder, temas que se mostram ainda mais urgentes no cenário contemporâneo. O filme está em fase de desenvolvimento e ainda não tem data de estreia.


