‘Ainda Estou Aqui’ entra na lista de melhores filmes do New York Times

O filme brasileiro ganhador do Oscar, "Ainda Estou Aqui", aparece na lista de melhores filmes do New York Times ao lado de longas como "Pecadores", "Presença" e "The Last Showgirl"

A obra estrelada por Fernanda Torres está entre uma das recomendações do jornal norte-americano aos interessados em assistir bons filmes no feriado americano Memorial Day, celebrado nesta segunda-feira, 26.

O longa brasileiro dirigido por Walter Salles, “Ainda Estou Aqui” , entrou na lista de melhores filmes de 2025 do New York Times .

Além do ganhador do Oscar de Melhor Filme Internacional, outras produções estão contempladas na lista, Os filmes "Pecadores", "Presença" e "The Last Showgirl" estão entre alguns dos títulos.

Ainda Estou Aqui: Olhar penetrante e magnético

Com a adição do título à lista, a crítica de cinema do veículo, Alissa Wilkinson, comentou sobre a atuação de Fernanda Torres e as nuances do longa.

“Na atuação — que rendeu um Globo de Ouro e uma indicação ao Oscar — Torres impressiona. Proteger seus filhos significa encontrar alegria dentro do medo, esperança em meio à dor. Torres reveste sua performance com todas essas emoções, e seu olhar penetrante é magnético”, destaca.