espetáculos infantis de fantasia e sobre a amazônia em dezembro

Peças infantis são destaques em teatro de Fortaleza; veja programação"Roxie e o Segredo de Nepolville" e "Ígnea – Um Grito à Amazônia" ficam em cartaz entre os dias 11 e 14 de dezembro no Teatro RioMar Fortaleza
Entre os dias 11 e 14 de dezembro, as produções “Ígnea – Um Grito à Amazônia” e "Roxie e o Segredo de Nepolville" serão apresentadas no Teatro RioMar Fortaleza às 17 e 21 horas, respectivamente.
O espetáculo de Roxie se passa em uma cidade encantada chamada Nepolville. A protagonista é levada a desvendar segredos guardados há muito tempo. Com números de dança, a montagem convida o público a imergir numa narrativa de amizade e magia.
Já "Ígnea" revela a força e ancestralidade da Floresta Amazônica. As coreografias e músicas autorais do espetáculo remetem ao mitos e folclore da região.
LEIA TAMBÉM | Entre clássicos e novidades, o panetone é essencial para a mesa da ceia de Natal
A peça também apresenta as ameaças que assolam a região: queimadas, desmatamento, exploração ambiental e a disputa desigual entre ganância, tecnologia e natureza.
“Prometem encantar e sensibilizar o público, unindo imaginação, emoção e a força expressiva da arte”, afirma o Espaço de Arte Rossana Pucci em comunicado enviado à imprensa. Pequenos teasers dos espetáculos podem ser assistidos no Instagram.
“Roxie e o Segredo de Nepolville” e “Ígnea - Um Grito à Amazônia” no Teatro RioMar Fortaleza
- Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
- Quando: "Roxie", de 11 a 14 de dezembro, às 17 horas; "Ígnea". de 12 a 14 de dezembro, às 21 horas
- Quanto: a partir de R$ 80; vendas no Espaço de Arte Rossana Pucci (rua Bento Albuquerque, 1819 - Cocó) e Iceland (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)