espetáculos infantis de fantasia e sobre a amazônia em dezembro

Espaço de Arte Rossana Pucci apresenta espetáculo no Teatro RioMar Fortaleza / Crédito: Arquivo pessoal/ Divulgação

Entre os dias 11 e 14 de dezembro, as produções “Ígnea – Um Grito à Amazônia” e "Roxie e o Segredo de Nepolville" serão apresentadas no Teatro RioMar Fortaleza às 17 e 21 horas, respectivamente. O espetáculo de Roxie se passa em uma cidade encantada chamada Nepolville. A protagonista é levada a desvendar segredos guardados há muito tempo. Com números de dança, a montagem convida o público a imergir numa narrativa de amizade e magia.

Já "Ígnea" revela a força e ancestralidade da Floresta Amazônica. As coreografias e músicas autorais do espetáculo remetem ao mitos e folclore da região. A peça também apresenta as ameaças que assolam a região: queimadas, desmatamento, exploração ambiental e a disputa desigual entre ganância, tecnologia e natureza. "Prometem encantar e sensibilizar o público, unindo imaginação, emoção e a força expressiva da arte", afirma o Espaço de Arte Rossana Pucci em comunicado enviado à imprensa. Pequenos teasers dos espetáculos podem ser assistidos no Instagram.