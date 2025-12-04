Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza recebe lançamento de pesquisa sobre comportamento cultural

Painel de dados acontece nesta sexta-feira, 5, em evento com participação da ministra Margareth Menezes; dados trazem panorama inédito da cultura no Brasil
Atualizado às Autor João Victor Dummar
João Victor Dummar Autor
Nesta sexta-feira, 5, a ministra da Cultura Margareth Menezes participa do lançamento de um estudo inédito sobre o consumo cultural brasileiro. A Pesquisa Nacional Sobre Cultura no Brasil será divulgada durante o painel "Dados que comunicam", parte da programação do Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MICBR + Ibero-América 2025).

O evento será realizado às 10 horas, na sala 1 do Cinema do Dragão. Os dados prometem trazer um panorama da cultura no Brasil, passando por consumo, barreiras de acesso e percepção social, além das políticas aplicadas no Ministério da Cultura (MinC).  

LEIA TAMBÉM | Ministra Margareth Menezes fala sobre edição de MICBR em Fortaleza

O estudo foi realizado pelo Instituto Nexus, com 2.016 entrevistas em todos as unidades federativas.

Além da ministra, participarão do painel o secretário executivo do ministério da cultura, Márcio Tavares, Diretor de Pesquisa do Instituto Nexus, André Jácomo e a chefe da assessoria especial de comunicação do MinC, Gabriella Gualberto, sob mediação de Fernanda Silva Nogueira.

A mesa vai discutir a importância dos dados para a criação de politicas mais eficazes e comentar sobre formas de desenvolvimento do mercado criativo.

Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MICBR + Ibero-América 2025)

A iniciativa celebra a prática da economia criativa, utilizando a força da cultura brasileira para pensar o desenvolvimento sustentável.

O evento é realizado pelo Ministério da Cultura, com participação da Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI), e do Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria de Cultura de Fortaleza (Secultfor).

Painel - Dados que comunicam: Lançamento da nova pesquisa do governo sobre a Cultura no Brasil

Quando: sexta-feira, 5, às 10 horas
Onde: Cinema 1 do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

