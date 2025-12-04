Fortaleza recebe lançamento de pesquisa sobre comportamento cultural

MCBR segue com programação em Fortaleza até sexta-feira, 5 / Crédito: Victor Vec/divulgação

Nesta sexta-feira, 5, a ministra da Cultura Margareth Menezes participa do lançamento de um estudo inédito sobre o consumo cultural brasileiro. A Pesquisa Nacional Sobre Cultura no Brasil será divulgada durante o painel "Dados que comunicam", parte da programação do Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MICBR + Ibero-América 2025). O evento será realizado às 10 horas, na sala 1 do Cinema do Dragão. Os dados prometem trazer um panorama da cultura no Brasil, passando por consumo, barreiras de acesso e percepção social, além das políticas aplicadas no Ministério da Cultura (MinC).