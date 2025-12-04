Fortaleza recebe lançamento de pesquisa sobre comportamento cultural

Fortaleza recebe lançamento de pesquisa inédita sobre comportamento culturalPainel de dados acontece nesta sexta-feira, 5, em evento com participação da ministra Margareth Menezes; dados trazem panorama inédito da cultura no Brasil
Nesta sexta-feira, 5, a ministra da Cultura Margareth Menezes participa do lançamento de um estudo inédito sobre o consumo cultural brasileiro. A Pesquisa Nacional Sobre Cultura no Brasil será divulgada durante o painel "Dados que comunicam", parte da programação do Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MICBR + Ibero-América 2025).
O evento será realizado às 10 horas, na sala 1 do Cinema do Dragão. Os dados prometem trazer um panorama da cultura no Brasil, passando por consumo, barreiras de acesso e percepção social, além das políticas aplicadas no Ministério da Cultura (MinC).
LEIA TAMBÉM | Ministra Margareth Menezes fala sobre edição de MICBR em Fortaleza
O estudo foi realizado pelo Instituto Nexus, com 2.016 entrevistas em todos as unidades federativas.
Além da ministra, participarão do painel o secretário executivo do ministério da cultura, Márcio Tavares, Diretor de Pesquisa do Instituto Nexus, André Jácomo e a chefe da assessoria especial de comunicação do MinC, Gabriella Gualberto, sob mediação de Fernanda Silva Nogueira.
A mesa vai discutir a importância dos dados para a criação de politicas mais eficazes e comentar sobre formas de desenvolvimento do mercado criativo.
Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MICBR + Ibero-América 2025)
A iniciativa celebra a prática da economia criativa, utilizando a força da cultura brasileira para pensar o desenvolvimento sustentável.
O evento é realizado pelo Ministério da Cultura, com participação da Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI), e do Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria de Cultura de Fortaleza (Secultfor).
Painel - Dados que comunicam: Lançamento da nova pesquisa do governo sobre a Cultura no Brasil
Quando: sexta-feira, 5, às 10 horas
Onde: Cinema 1 do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)