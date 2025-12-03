Rock in Rio 2026 anuncia João Gomes, Maroon 5 e Demi Lovato

Rock in Rio 2026 anuncia João Gomes, Demi Lovato e Maroon 5 / Crédito: Reprodução/ Instagram

O Rock in Rio 2026 segue fortalecendo o line-up com atrações que dialogam com diferentes gerações e sonoridades.

Depois de divulgar nomes como Elton John, Stray Kids e Gilberto Gil, o festival anunciou na noite desta terça-feira, 2, mais cinco artistas que integram a próxima edição: Maroon 5, Demi Lovato, Mumford & Sons, João Gomes com a Orquestra Brasileira e Jamiroquai.



Leia Também | Quem foi o artista mais ouvido do Brasil em 2025? Confira ranking do Spotify As novidades se juntam à expectativa crescente para o evento, que acontece entre 4 e 13 de setembro, no Rio de Janeiro. Entre os destaques, o Maroon 5 retorna ao Palco Mundo como headliner do dia 12 de setembro. Com mais de 20 anos de carreira, a banda liderada por Adam Levine promete um show repleto de hits globais, como “Sugar” e “Moves Like Jagger”, relembrando passagens marcantes pelo festival. No mesmo dia, Demi Lovato sobe ao Palco Mundo apresentando a fase mais leve e dançante de sua trajetória.

A cantora, que voltou a investir no pop com o álbum “It’s Not That Deep”, lançado em outubro, leva ao festival uma estética vibrante que sintetiza maturidade e frescor artístico.

Também no dia 12 de setembro de 2026, o Palco Sunset recebe duas estreias importantes. O grupo britânico Mumford & Sons, conhecido por sucessos como “Little Lion Man” e “The Cave”, faz sua primeira apresentação no Rock in Rio como headliner do palco. João Gomes no Rock in Rio 2026 Já João Gomes vive um momento inédito ao se unir à Orquestra Brasileira em um show especial que mistura violinos, violas, cellos e instrumentos tradicionais do Brasil, como os pífanos de Caruaru e tambores do Maranhão.