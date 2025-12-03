Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rock in Rio 2026 anuncia João Gomes, Maroon 5 e Demi Lovato

Festival revela pacote de novos shows com Demi Lovato, Maroon 5, Mumford & Sons, Jamiroquai e João Gomes no line-up
Autor Carolina Passos
O Rock in Rio 2026 segue fortalecendo o line-up com atrações que dialogam com diferentes gerações e sonoridades.

Depois de divulgar nomes como Elton John, Stray Kids e Gilberto Gil, o festival anunciou na noite desta terça-feira, 2, mais cinco artistas que integram a próxima edição: Maroon 5, Demi Lovato, Mumford & Sons, João Gomes com a Orquestra Brasileira e Jamiroquai.

As novidades se juntam à expectativa crescente para o evento, que acontece entre 4 e 13 de setembro, no Rio de Janeiro.

Entre os destaques, o Maroon 5 retorna ao Palco Mundo como headliner do dia 12 de setembro. Com mais de 20 anos de carreira, a banda liderada por Adam Levine promete um show repleto de hits globais, como “Sugar” e “Moves Like Jagger”, relembrando passagens marcantes pelo festival.

No mesmo dia, Demi Lovato sobe ao Palco Mundo apresentando a fase mais leve e dançante de sua trajetória.

A cantora, que voltou a investir no pop com o álbum “It’s Not That Deep”, lançado em outubro, leva ao festival uma estética vibrante que sintetiza maturidade e frescor artístico.

Também no dia 12 de setembro de 2026, o Palco Sunset recebe duas estreias importantes. O grupo britânico Mumford & Sons, conhecido por sucessos como “Little Lion Man” e “The Cave”, faz sua primeira apresentação no Rock in Rio como headliner do palco.

João Gomes no Rock in Rio 2026

João Gomes vive um momento inédito ao se unir à Orquestra Brasileira em um show especial que mistura violinos, violas, cellos e instrumentos tradicionais do Brasil, como os pífanos de Caruaru e tambores do Maranhão.

No dia 11, Jamiroquai assume o posto de headliner do Palco Sunset. Liderada por Jay Kay, a banda britânica retorna ao país para celebrar sua fusão de funk, acid jazz, disco e pop. 

Rock in Rio 2026

A 11ª edição do Rock in Rio acontece na Cidade Maravilhosa entre 4 e 13 de setembro de 2026. A pré-venda dos ingressos começa nesta quinta-feira, 4, enquanto o público geral poderá adquirir os tickets a partir de 9 de dezembro.

Os valores variam entre R$ 397,50 (meia-entrada) e R$ 795 (inteira).

Rock in Rio 2026

  • Quando: nos dias 4, 5, 6 e 7 de setembro e 11, 12 e 13 de setembro de 2026
  • Onde: Cidade do Rock, no Rio de Janeiro
  • Vendas: pré-venda a partir de 4 de dezembro, às 19 horas, na plataforma TicketMaster

