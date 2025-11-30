Ingra e Zé Vaqueiro anunciam divórcio após 6 anos de relacionamento

Ex-casal divulgou comunicado conjunto nas redes sociais neste domingo, 30, pedindo respeito ao momento e ao processo de separação

Em comunicado publicado nas redes sociais, a influenciadora Ingra Soares e o cantor Zé Vaqueiro anunciaram o fim do casamento neste domingo, 30. O casal estava junto desde 2019 e oficializou a união em 2021.

“Quero comunicar, com respeito e transparência, que nossa relação chegou ao fim. Decidimos seguir caminhos diferentes. Essa não é uma decisão fácil, e dói, porque vivemos uma história linda, construída do zero, com muito amor, entrega e verdade”, escreveu Ingra em seu perfil.

Posicionamento do cantor

Pouco depois, Zé Vaqueiro publicou o mesmo texto em suas redes sociais, reforçando o pedido por compreensão dos fãs e seguidores neste período.

“Mas entendemos que, neste momento, nossos corações pedem direções distintas. Por isso, pedimos de coração que todos respeitem esse processo, respeitem nosso tempo, nosso espaço e nossa forma de sentir”, afirmou.