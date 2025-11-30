Ingra e Zé Vaqueiro anunciam divórcio após 6 anos de relacionamento

Ingra e Zé Vaqueiro anunciam divórcio após 6 anos de relacionamentoEx-casal divulgou comunicado conjunto nas redes sociais neste domingo, 30, pedindo respeito ao momento e ao processo de separação
Em comunicado publicado nas redes sociais, a influenciadora Ingra Soares e o cantor Zé Vaqueiro anunciaram o fim do casamento neste domingo, 30. O casal estava junto desde 2019 e oficializou a união em 2021.
“Quero comunicar, com respeito e transparência, que nossa relação chegou ao fim. Decidimos seguir caminhos diferentes. Essa não é uma decisão fácil, e dói, porque vivemos uma história linda, construída do zero, com muito amor, entrega e verdade”, escreveu Ingra em seu perfil.
Posicionamento do cantor
Pouco depois, Zé Vaqueiro publicou o mesmo texto em suas redes sociais, reforçando o pedido por compreensão dos fãs e seguidores neste período.
“Mas entendemos que, neste momento, nossos corações pedem direções distintas. Por isso, pedimos de coração que todos respeitem esse processo, respeitem nosso tempo, nosso espaço e nossa forma de sentir”, afirmou.
Juntos, os dois são pais de Daniel, 5 anos. O casal também teve Arthur, bebê que nasceu com síndrome de Patau — uma condição genética rara marcada por múltiplas malformações — e morreu aos 11 meses, período em que a família enfrentou forte abalo emocional.
Ingra também é mãe de Nicolly, 15 anos, fruto de um relacionamento anterior. A adolescente, porém, era publicamente tratada por Zé Vaqueiro como filha, integrando a dinâmica familiar.
