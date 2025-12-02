Temporada de teatro: peças em cartaz em Fortaleza neste fim de semana

O Vida&Arte apresenta a programação de teatro para você conferir neste fim de semana em Fortaleza

Neste fim de semana, Fortaleza conta com programações de teatro em diferentes espaços culturais da cidade. De “Torto Arado” a “Cinderela”, os espetáculos variam entre gênero e temáticas, contando histórias ligadas a temas como amor e solidão.

Entre sexta-feira e domingo, o musical "Torto Arado", adaptação do romance best-seller de Itamar Vieira Junior, faz quatro sessões no Cineteatro São Luiz.

A história se passa no sertão baiano e se desenrola a partir do momento em que as irmãs Bibiana e Belonísia encontram uma faca na mala guardada sob a cama da avó.

Já "Cinderela", em cartaz nos fins de semana de novembro, encerra a temporada no sábado, 6. O conto de fadas sobre a moça que viveu subjada pela madrasta e suas filhas até ser convidada para uma festa no palácio real ganha os palcos do Teatro Nadir Papi Saboya.

No Teatro da Praia, a peça "A Casa Verde" narra os desenvolvimentos da demolição da escola abandonada onde moravam alguns filhotes de insetos. Eles buscam abrigo na misteriosa Casa Verde, mas acabam sendo mal recebidos.