Jorge & Mateus anunciam pausa na carreira: saiba quando e por que

A dupla Jorge & Mateus anunciou que fará uma pausa na carreira a partir de abril de 2026, após mais de duas décadas na estrada. O comunicado foi feito durante participação no programa Viver Sertanejo , da TV Globo , exibido neste domingo, 19. O afastamento, segundo os artistas, será temporário e tem como objetivo permitir um período de descanso e convivência com a família.

Com mais de 20 anos de trajetória e um dos repertórios mais conhecidos do sertanejo moderno, Jorge & Mateus afirmaram que a decisão foi amadurecida ao longo dos últimos meses. Eles pretendem aproveitar o intervalo para reorganizar a rotina, cuidar da saúde e dedicar-se a momentos fora dos palcos. O projeto de shows e compromissos segue ativo até o início do próximo ano.



Durante a entrevista, a dupla destacou o ritmo intenso de apresentações que manteve ao longo das últimas temporadas e o desejo de desacelerar depois de atingir a marca de 21 anos de carreira. Além do descanso, os cantores também pretendem usar o período para compor novas músicas e avaliar os próximos rumos da parceria, considerada uma das mais estáveis e duradouras do gênero.



O anúncio foi recebido com surpresa pelos fãs, mas não é inédito no cenário sertanejo. Outros artistas têm recorrido a pausas planejadas como forma de preservar a saúde física e emocional diante de agendas lotadas. No caso de Jorge & Mateus, a pausa é descrita como uma etapa natural da trajetória, sem previsão exata de retorno, mas com a expectativa de retomada após o período sabático.

