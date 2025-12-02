Wendy Candy: modelo trans cearense estreia em evento de moda em SP

Wendy Candy: modelo trans cearense estreia em evento de moda em SPA artista e modelo Wendy Candy estreia na 57ª edição da Casa de Criadores, um dos principais eventos de moda autoral do Brasil
Na próxima quinta-feira, 4, Wendy Candy estreia na 57ª edição da Casa de Criadores, um dos principais eventos de moda autoral do Brasil, que acontece em São Paulo. Neste ano, a modelo cearense é um dos destaques, integrando o desfile de abertura da marca Creations Lil.
Confira | Como se vestir de brasileiro virou moda no exterior: Brazil core
Wendy Candy é uma modelo transsexual de Fortaleza e já atua na cena artística da Cidade com performances, artes visuais e com uma estética ousada nas passarelas.
Ela defende, com seu produtor Luiz Fernando Oliveira, que a moda e a comunicação visual devem estar comprometidas com novas narrativas e com a autonomia criativa de artistas independentes.
Relacionado | Vítima da Moda: podcast revisita morte de estilista da grife Frankie Amaury
Casa de Criadores
A marca Creations Lil, que convida Wendy Candy para o evento, foi fundada pelo designer Marcelo Mariani e é referência upcycling e experimentações com tecidos de jeans.
Neste ano, a Casa de Criadores acontece de quarta-feira, 3, até a 10 de dezembro, também uma quarta-feira, no Centro Cultural São Paulo (CCSP).
Leia também | A diversidade saiu de moda em Hollywood?Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente