Wendy Candy: modelo trans cearense estreia em evento de moda em SP

A artista e modelo Wendy Candy estreia na 57ª edição da Casa de Criadores, um dos principais eventos de moda autoral do Brasil
Atualizado às Autor Raquel Aquino
Raquel Aquino
Na próxima quinta-feira, 4, Wendy Candy estreia na 57ª edição da Casa de Criadores, um dos principais eventos de moda autoral do Brasil, que acontece em São Paulo. Neste ano, a modelo cearense é um dos destaques, integrando o desfile de abertura da marca Creations Lil.

Wendy Candy é uma modelo transsexual de Fortaleza e já atua na cena artística da Cidade com performances, artes visuais e com uma estética ousada nas passarelas.

Ela defende, com seu produtor Luiz Fernando Oliveira, que a moda e a comunicação visual devem estar comprometidas com novas narrativas e com a autonomia criativa de artistas independentes.

Casa de Criadores

A marca Creations Lil, que convida Wendy Candy para o evento, foi fundada pelo designer Marcelo Mariani e é referência upcycling e experimentações com tecidos de jeans.

Neste ano, a Casa de Criadores acontece de quarta-feira, 3, até a 10 de dezembro, também uma quarta-feira, no Centro Cultural São Paulo (CCSP).

