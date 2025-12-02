Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

'É uma enganação ao público', diz Florinda Meza sobre 'Chespirito'

Em entrevista ao Domingo Legal, Florinda Meza, intérprete de dona Florinda no seriado "Chaves", critica a série "Chespirito"
Florinda Meza, a eterna dona Florinda do seriado “Chaves”, voltou a criticar a série “Chespirito: Sem Querer Querendo”, durante entrevista ao programa “Domingo Legal”, no último domingo, 30.

Desenvolvida pelos filhos de Roberto Bolaños (1924- 2014), a obra está disponível na plataforma de streaming HBO Max. Florinda revelou que não foi consultada para a produção.

"Nunca me consultaram, não dei minha autorização. Obviamente, essa personagem não era eu, mas todos interpretavam que era eu", afirmou a atriz mexicana na entrevista.

Na série, a personagem supostamente inspirada nela é uma colega de elenco com quem Roberto traiu sua primeira esposa, Graciela Fernández. "É uma enganação ao público, porque nada disso é verdade. É uma fantasia", continuou.

Para ela, a problemática foi colocada na produção audiovisual apenas com intenção de conquistar audiência. "O que vende agora é polêmica, tinham que inventar. Atualmente, nas redes, na televisão, para que algo se venda, tem que ser polêmica. Tudo foi uma mentira, tudo", apontou Florinda.

A artista ainda disse que esperava uma representação negativa, dada a natureza da sua relação com os filhos do falecido marido. Mas lamenta que a imagem de Roberto também tenha sido prejudicada no processo.

“Queríamos ser felizes”, diz Florinda Meza sobre relacionamento com Roberto Bolaños

Na conversa com Celso Portiolli, Florinda relembrou o início do relacionamento com o humorista mexicano. "Nós não queríamos fazer ninguém sofrer, mas queríamos ser felizes”, disse a atriz, que explicou que, na época, o adultério era crime no México e o divórcio era um processo burocrático.

“Infelizmente às vezes a vida é assim: para alguns serem felizes, outros têm que sofrer. Se não estivéssemos juntos, sofreríamos. Mas, se estivéssemos juntos, outras pessoas sofreriam", afirmou.

A artista pretende contar seu ponto de vista em uma autobiografia. A vida dela e a do marido têm fatos interessantes, segundo contou na entrevista. Ela disse ainda que o marido “era um gênio” e criticou a forma como foi representado na produção.

