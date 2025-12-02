'É uma enganação ao público', diz Florinda Meza sobre 'Chespirito'Em entrevista ao Domingo Legal, Florinda Meza, intérprete de dona Florinda no seriado "Chaves", critica a série "Chespirito"
Florinda Meza, a eterna dona Florinda do seriado “Chaves”, voltou a criticar a série “Chespirito: Sem Querer Querendo”, durante entrevista ao programa “Domingo Legal”, no último domingo, 30.
Desenvolvida pelos filhos de Roberto Bolaños (1924- 2014), a obra está disponível na plataforma de streaming HBO Max. Florinda revelou que não foi consultada para a produção.
"Nunca me consultaram, não dei minha autorização. Obviamente, essa personagem não era eu, mas todos interpretavam que era eu", afirmou a atriz mexicana na entrevista.
Leia também | Exposição que recria cenários de 'Chaves' chega a Fortaleza
Na série, a personagem supostamente inspirada nela é uma colega de elenco com quem Roberto traiu sua primeira esposa, Graciela Fernández. "É uma enganação ao público, porque nada disso é verdade. É uma fantasia", continuou.
Para ela, a problemática foi colocada na produção audiovisual apenas com intenção de conquistar audiência. "O que vende agora é polêmica, tinham que inventar. Atualmente, nas redes, na televisão, para que algo se venda, tem que ser polêmica. Tudo foi uma mentira, tudo", apontou Florinda.
A artista ainda disse que esperava uma representação negativa, dada a natureza da sua relação com os filhos do falecido marido. Mas lamenta que a imagem de Roberto também tenha sido prejudicada no processo.
“Queríamos ser felizes”, diz Florinda Meza sobre relacionamento com Roberto Bolaños
Na conversa com Celso Portiolli, Florinda relembrou o início do relacionamento com o humorista mexicano. "Nós não queríamos fazer ninguém sofrer, mas queríamos ser felizes”, disse a atriz, que explicou que, na época, o adultério era crime no México e o divórcio era um processo burocrático.
“Infelizmente às vezes a vida é assim: para alguns serem felizes, outros têm que sofrer. Se não estivéssemos juntos, sofreríamos. Mas, se estivéssemos juntos, outras pessoas sofreriam", afirmou.
Leia também | Iza fala sobre repercussão da vida pessoal: 'Procuro me blindar'
A artista pretende contar seu ponto de vista em uma autobiografia. A vida dela e a do marido têm fatos interessantes, segundo contou na entrevista. Ela disse ainda que o marido “era um gênio” e criticou a forma como foi representado na produção.