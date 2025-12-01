Festival Bivar reúne esquetes e ações sociais em Fortaleza

Com 22 anos, Festival Bivar amplia ações nas periferias / Crédito: Guilherme Silva/ Divulgação

O Festival Nacional de Esquetes Bivar de Teatro, um dos mais longevos do Ceará, chega à 22ª edição entre os dias 8 e 13 de dezembro, em Fortaleza. Reforçando a vocação social que marca sua história desde a criação, em 2003, o evento leva atividades por diversos espaços, incluindo apresentações em periferias. Realizado pela Boca D’Cena Produções e Moio de Artes Produções Artísticas, o festival mantém o compromisso de levar arte, debate e formação para além do circuito central da capital cearense.