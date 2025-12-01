Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Festival Bivar reúne esquetes e ações sociais em Fortaleza

Festival Bivar reúne esquetes e ações sociais em Fortaleza

A 22ª edição do Festival Bivar homenageia artistas cearenses e expande apresentações para comunidades, reafirmando a arte como ferramenta de transformação
Autor Carolina Passos
Autor
Carolina Passos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Festival Nacional de Esquetes Bivar de Teatro, um dos mais longevos do Ceará, chega à 22ª edição entre os dias 8 e 13 de dezembro, em Fortaleza. Reforçando a vocação social que marca sua história desde a criação, em 2003, o evento leva atividades por diversos espaços, incluindo apresentações em periferias.

Realizado pela Boca D’Cena Produções e Moio de Artes Produções Artísticas, o festival mantém o compromisso de levar arte, debate e formação para além do circuito central da capital cearense.

Leia Também | Letícia Sabatella estrela adaptação da 'Ilíada' em Fortaleza

Com o tema “A Teatralidade da Presença: Corpo em Movimento, Arte que Salva”, o evento reúne 25 grupos na Mostra Competitiva e mais seis na Mostra Paralela, dedicada ao Teatro de Bonecos, que circulará por comunidades periféricas.

Os grupos receberão, respectivamente, apoios financeiros de R$ 1.500 e R$ 1.000, reforçando o caráter de incentivo e democratização cultural que orienta o festival desde sua origem.

A mediação desta edição fica por conta da atriz e diretora Jane Azeredo, e o evento homenageia artistas fundamentais para a cena teatral cearense: Ronaldo Agostinho e membros da Academia Cearense de Teatro (ACT), sendo eles Caio Quinderé, Lana Soraya, Ricardo Guilherme e Walden Luiz.

Criado há 22 anos na periferia de Fortaleza pelos produtores culturais Lucivan Moura e Monique Gonçalves, o festival leva o nome do artista plástico e dramaturgo Eurico Bivar, natural de Acopiara, cuja trajetória inspirou a missão de promover inclusão, visibilidade e oportunidades a artistas independentes e grupos de comunidades com pouco acesso a políticas culturais.

Festival Nacional de Esquetes Bivar de Teatro

Confira os espetáculos da Mostra Competitiva

  • O Suicida - Escola de Teatro Carri Costa – Fortaleza/Ce
  • Lampião Led - Bandeira das Artes – Fortaleza/Ce
  • Diabo a Dois – Os Plautos – Fortaleza/Ce
  • Nonatin - Trapos & Cacarecos – Fortaleza/Ce
  • Constância Stanislau, O Ator Que Não Decorava - Prestatenção – Caucaia/Ce
  • Mãe Maria, Enunciar e Benzer - Crias de Teatro - Itarema/Ce
  • À Sombra das Ingazeiras - Trupe Caba de Chegar – Fortaleza/Ce
  • Pelo Amor de Deus - Espectros Cia Teatral de Pesquisa – Fortaleza/Ce
  • Medeia – O Ciclo de Sangue - Grupo Grite – Fortaleza/Ce
  • Carne Moída - Cena Fórum – Caucaia/Ce
  • Matemática - Morgana Barbarella & Palhaço Suave – Fortaleza/Ce
  • Entrelinha - Coletivo Entrelinhas – Fortaleza/Ce
  • Era uma vez... - Coletivo Bologs-Palhaços Bufões – Fortaleza/Ce
  • Antes ou Depois da Chuva - Rafael Barbosa – Fortaleza/Ce
  • O Carcará e a Flor do Mandacaru - Grupo Mirante – Fortaleza/Ce
  • Palhaço Nu - Grupo Teatrar – Fortaleza/Ce
  • Fragmento Olivier – No Mundo dos Unicórnios - Cia. SERSART – Fortaleza/Ce
  • Homem Guabiru - Coletivo Inflamável – Fortaleza/Ce
  • Enredo Dentro da Melodia – CATTED - Fortaleza/Ce
  • Paola, a Rainha da Noite - Fernanda Duarte – Fortaleza/Ce
  • Circo e Tapioca - Grupo Cultural Tapioca Radioativa - Redenção/Ce
  • Diomedes - Grupo Avia de Teatro – Fortaleza/Ce
  • Coisas da Vida - GENRO (Grupo de Estudos em Nelson Rodrigues) – Fortaleza/Ce
  • Celebridade - Lilia Ricardo – Sobral/Ce
  • João Memória, História de Meu Pai - Soma – Fortaleza/Ce (grupo convidado)

Mostra Paralela da Teatro de Bonecos

  • O Mágico de Oz - Bilu-Bila – Fortaleza/Ce
  • Fuga do Boi Dourado - Rapadurinha de Teatro – Redenção/Ce
  • As Alegrias de Matheus e a Dança do Boi Bumbá - Calu Maravilha – Fortaleza/Ce
  • Garrafão - Coletivo Pocim – Fortaleza/Ce
  • O Canto da Cataltaya - Bibiu Bonecos do Ceará – Caucaia/Ce
  • Zé e a Burrinha Xecéu – Histórias que Cabem num Caçuá - Ateliê Emanuel Bonequeiro – Caicó/RN

Leia mais

22ª Edição do Festival Nacional de Esquetes Bivar

  • Quando: de 5 a 13 de dezembro
  • Onde: Beco do Céu (rua Artur Borges, 55 - Quintino Cunha), Comunidade das Orquídeas (rua 5, 1440 - Parque Santana), Praça do Colégio CERE (rua Dona Lúcia Pinheiro, 93 - Quintino Cunha) e Teatro Chico Anysio (avenida da Universidade, 2175, Benfica)
  • Mais informações: Instagram @festivalbivardeteatro
  • Gratuito

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar