Vanessa da Mata sobre novo disco: 'Temas que precisam ser discutidos'

Em entrevista exclusiva ao O POVO, a cantora falou acerca do novo álbum "Todas Elas", lançado em maio deste ano / Crédito: Mariana Oliver/Divulgação

"Esse é um disco que poderia contar a história de várias mulheres", assim define Vanessa da Mata o seu álbum "Todas Elas", lançado em maio deste ano. A cantora se apresenta no Festival Elos, em Fortaleza, no próximo sábado, 6.

Em entrevista ao O POVO, ela define "Todas Elas" como seu trabalho mais biográfico, ao mesmo tempo que reúne experiências comuns da vivência feminina. O projeto discute temas sociais e afetivos ainda urgentes, defendendo que a força do trabalho está justamente na capacidade de transformar histórias pessoais e coletivas em reflexão. Outro destaque do disco são as parcerias com artistas como João Gomes, Robert Glasper e Jota.pê, que visam aumentar o alcance musical do projeto.

Em Fortaleza, Vanessa apresenta faixas inéditas de "Todas Elas", sucessos de sua carreira e interpretações especiais, como "Nada Mais", eternizada por Gal Costa. Entrevista com Vanessa da Mata ao O POVO O POVO - "Todas Elas", lançado neste ano, foi descrito por você como o seu álbum mais biográfico. O que mudou na sua vida e no seu olhar para que essa intimidade viesse à tona agora?

Vanessa da Mata - Esse é um disco que poderia contar a história de várias mulheres. Ele traz situações amplas e diversas que podem acontecer com várias pessoas. Em “Todas Elas” eu apresento um olhar sobre a vida, a mulher e o amor. E é também um trabalho que mostra as mulheres que formam a minha pessoa, eu exponho nas músicas as minhas facetas e os meus momentos. Para mim, é um projeto muito potente porque ele debate temas que são importantes e que precisam ser discutidos na nossa sociedade.

OP - Você gravou o álbum em apenas quatro dias. Como esse ritmo acelerado influenciou a emoção, a espontaneidade e o resultado do disco? Vanessa - Terminei o musical sobre a Clara Nunes totalmente exausta e quando saí desse musical a minha cabeça não parou de fazer músicas lindas, então eu comecei a produzir o ‘Todas Elas’. As músicas não paravam de jorrar na minha cabeça, eu não conseguia dormir, então precisava acolher isso e fazer esse álbum. Foram dias bem intensos, mas era como se o meu corpo estivesse precisando fazer isso, era uma necessidade de criação mesmo. Sempre fui uma pessoa muito intensa e nesse momento me vi intensa novamente. Então o disco veio dessa forma.



OP - O novo trabalho conta com nomes como João Gomes e Robert Glasper. Como foram pensadas essas parcerias e como elas dialogam com a sua essência musical? Vanessa - João Gomes é um artista muito talentoso, um amigo querido e ele canta um reggae comigo. O Robert Glasper é apontado hoje como a promessa do jazz no mundo, um super produtor, um pianista maravilhoso, ele trabalha com as melhores pessoas do ramo no mercado. A gente se encontrou nessa canção, ele me mandou algumas coisas tocando, eu fiz a melodia e letra em cima. E aí se deu essa parceria linda. E o Jota.pê tem uma voz incrível e a música com ele fala sobre a aparência das redes sociais, que jamais mostra psicologicamente como realmente estamos. Foi uma canção muito rápida de ser feita. Ela fluiu em uma capacidade linda. Ele me mandou a primeira parte da melodia e eu fiz o restante. E fizemos a letra juntos. Todas as colaborações enriquecem o resultado final do álbum porque acredito que o trabalho de um músico não pode ser engessado.

OP - A turnê do novo álbum combina músicas inéditas com sucessos de décadas. Como tem sido construir um show que costura tantas versões suas ao longo do tempo? Tem alguma canção que não pode faltar no repertório?