Gaby Amarantos e Iza fazem show em Fortaleza no Festival Elos 2025

Gaby Amarantos apresenta disco "Rock Doido" em Fortaleza durante programação do Festival Elos 2025 / Crédito: Cris Vidal/Divulgação

Festival de música já aguardado pelos fortalezenses, o Elos divulgou nesta quinta-feira, 20, as atrações que vão se apresentar na edição de 2025. Marcado para ocorrer entre os dias 4 e 7 de dezembro na Praia de Iracema, o evento terá, entre os shows principais, a presença das cantoras Iza, Gaby Amarantos e Vanessa da Mata. Seguindo com a proposta de conectar a música com experiências pela orla da Capital, a sétima edição do Festival Elos conta com a maioria da programação composta por artistas do Estado.

Confira a programação do Festival Elos 2025: Palco Belchior Makem

Camaleoa

Belinho da Silva

Horabuena

Cor dos Olhos

Moon Kenzo

Máquinas

Clau Aniz

Orquestra Popular do Nordeste

Milla Sampaio

Caio Castelo

Theresa Rachel

Batuta

Mulher Barbada

Clarisse Aires

Má Dame

Briar

Roda das Minas

Orlângelo

Murmurando

Cordas que Falam Onde: Centro Cultural Belchior

Quando: 4 e 5 de dezembro Palco Aparelhagem JSom A Fênix do Marajó

Montage

Gabivic

Vanessa A Cantora

O Cheiro do Queijo Onde: palco secundário da Praia de Iracema

Quando: 6 e 7 de dezembro Palco Elos Iza

Gaby Amarantos

Vanessa da Mata

Getúlio Abelha

Pantico Rocha

Procurando Kalu

Caiô e Outragalera

Gabi Nunes

Juruviara Onde: palco principal da Praia de Iracema

Quando: 6 e 7 de dezembro