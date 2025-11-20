Gaby Amarantos e Iza fazem show em Fortaleza no Festival Elos 2025

Gaby Amarantos e Iza fazem show em Fortaleza no Festival Elos 2025Com 4 dias de programação e mais de 30 atrações, a edição de 2025 do Festival Elos terá shows de Iza, Gaby Amarantos, Vanessa da Mata e Getúlio Abelha, além de artistas do Ceará
Festival de música já aguardado pelos fortalezenses, o Elos divulgou nesta quinta-feira, 20, as atrações que vão se apresentar na edição de 2025. Marcado para ocorrer entre os dias 4 e 7 de dezembro na Praia de Iracema, o evento terá, entre os shows principais, a presença das cantoras Iza, Gaby Amarantos e Vanessa da Mata.
Seguindo com a proposta de conectar a música com experiências pela orla da Capital, a sétima edição do Festival Elos conta com a maioria da programação composta por artistas do Estado.
Nomes como Pântico Rocha, Gabi Nunes, Juruviara, Vanessa A Cantora, Orlângelo e Makem se unem às bandas e grupos Cor dos Olhos, O Cheiro do Queijo, Orquestra Popular do Nordeste e Roda das Minas, que também integram o line-up.
Parte dos artistas cearenses participou do projeto “Elos Acelera”, iniciativa que promoveu ações voltadas para a qualificação profissional dos músicos.
Neste ano, o evento será realizado em quatro dias, divididos em três palcos, sendo um deles no Centro Cultural Belchior. Informações sobre datas, horários e locais de cada show ainda não foram divulgadas.
Confira a programação do Festival Elos 2025:
Palco Belchior
- Makem
- Camaleoa
- Belinho da Silva
- Horabuena
- Cor dos Olhos
- Moon Kenzo
- Máquinas
- Clau Aniz
- Orquestra Popular do Nordeste
- Milla Sampaio
- Caio Castelo
- Theresa Rachel
- Batuta
- Mulher Barbada
- Clarisse Aires
- Má Dame
- Briar
- Roda das Minas
- Orlângelo
- Murmurando
- Cordas que Falam
Onde: Centro Cultural Belchior
Quando: 4 e 5 de dezembro
Palco Aparelhagem
- JSom A Fênix do Marajó
- Montage
- Gabivic
- Vanessa A Cantora
- O Cheiro do Queijo
Onde: palco secundário da Praia de Iracema
Quando: 6 e 7 de dezembro
Palco Elos
- Iza
- Gaby Amarantos
- Vanessa da Mata
- Getúlio Abelha
- Pantico Rocha
- Procurando Kalu
- Caiô e Outragalera
- Gabi Nunes
- Juruviara
Onde: palco principal da Praia de Iracema
Quando: 6 e 7 de dezembro
Festival Elos 2025
- Quando: de 4 a 7 de dezembro
- Onde: Praia de Iracema e Centro Cultural Belchior
- Mais informações: @elosfestival
- Gratuito