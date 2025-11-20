Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Gaby Amarantos e Iza fazem show em Fortaleza no Festival Elos 2025

Com 4 dias de programação e mais de 30 atrações, a edição de 2025 do Festival Elos terá shows de Iza, Gaby Amarantos, Vanessa da Mata e Getúlio Abelha, além de artistas do Ceará
Autor Lillian Santos
Tipo Notícia

Festival de música já aguardado pelos fortalezenses, o Elos divulgou nesta quinta-feira, 20, as atrações que vão se apresentar na edição de 2025. Marcado para ocorrer entre os dias 4 e 7 de dezembro na Praia de Iracema, o evento terá, entre os shows principais, a presença das cantoras Iza, Gaby Amarantos e Vanessa da Mata.

Seguindo com a proposta de conectar a música com experiências pela orla da Capital, a sétima edição do Festival Elos conta com a maioria da programação composta por artistas do Estado.

Nomes como Pântico Rocha, Gabi Nunes, Juruviara, Vanessa A Cantora, Orlângelo e Makem se unem às bandas e grupos Cor dos Olhos, O Cheiro do Queijo, Orquestra Popular do Nordeste e Roda das Minas, que também integram o line-up.

Parte dos artistas cearenses participou do projeto “Elos Acelera”, iniciativa que promoveu ações voltadas para a qualificação profissional dos músicos.

Neste ano, o evento será realizado em quatro dias, divididos em três palcos, sendo um deles no Centro Cultural Belchior. Informações sobre datas, horários e locais de cada show ainda não foram divulgadas.

Confira a programação do Festival Elos 2025:

Palco Belchior

  • Makem
  • Camaleoa
  • Belinho da Silva
  • Horabuena
  • Cor dos Olhos
  • Moon Kenzo
  • Máquinas
  • Clau Aniz
  • Orquestra Popular do Nordeste
  • Milla Sampaio
  • Caio Castelo
  • Theresa Rachel
  • Batuta
  • Mulher Barbada
  • Clarisse Aires
  • Má Dame
  • Briar
  • Roda das Minas
  • Orlângelo
  • Murmurando
  • Cordas que Falam

Onde: Centro Cultural Belchior
Quando: 4 e 5 de dezembro

Palco Aparelhagem

  • JSom A Fênix do Marajó
  • Montage
  • Gabivic
  • Vanessa A Cantora
  • O Cheiro do Queijo

Onde: palco secundário da Praia de Iracema
Quando: 6 e 7 de dezembro

Palco Elos

  • Iza
  • Gaby Amarantos
  • Vanessa da Mata
  • Getúlio Abelha
  • Pantico Rocha
  • Procurando Kalu
  • Caiô e Outragalera
  • Gabi Nunes
  • Juruviara

Onde: palco principal da Praia de Iracema
Quando: 6 e 7 de dezembro

Festival Elos 2025

  • Quando: de 4 a 7 de dezembro
  • Onde: Praia de Iracema e Centro Cultural Belchior
  • Mais informações: @elosfestival
  • Gratuito

