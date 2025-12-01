Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Natal em Fortaleza: confira onde aproveitar atrações gratuitas

Em Fortaleza, Cidade da Criança, Bece, shoppings e Praça do Ferreira recebem corais, feiras e atrações especiais de Natal para toda a família
Autor Carolina Passos
Carolina Passos Autor
Com a chegada de dezembro, Fortaleza volta a ganhar brilho especial com atividades natalinas espalhadas por diferentes pontos da cidade.

Parques, shoppings e equipamentos culturais recebem corais, encenações, feiras, apresentações infantis e a tradicional visita do Papai Noel — tudo de forma gratuita.

Leia Também | Coral do Natal de Luz percorre bairros de Fortaleza no fim de semana

A variedade de programações permite que famílias e visitantes vivam o clima natalino sem custos, celebrando o período com música, encontros e espaços temáticos que reforçam o encanto da época.

Confira locais com programação especial de Natal em Fortaleza:

Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece)

Sexta-feira, 12

  • Corais natalinos
  • Pastoril
  • Feira de artesanato
  • Feira gastronômica

Onde: Av. Presidente Castelo Branco, 255 - Centro
Quando: 18 horas
Gratuito
Mais informações: Instagram @_bibliotecaestadualdoceara

 

Shopping Iguatemi

Sábado, 6

  • 18 horas: Coral Casa da Vovó Dedé

Domingo, 7

  • 18 horas: Frei Ricardo Régis e Amigos

Sábado, 13

  • 18 horas: Camerata Unifor

Domingo, 14

  • 18 horas: Coral Casa da Vovó Dedé

Sábado, 20

  • 18 horas: Recital Musiqueria

Domingo, 21

  • 18 horas: Banda de Música do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará

Onde: Shopping Iguatemi Bosque (Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)
Quando: até 21 de dezembro
Gratuito
Mais informações: Instagram @iguatemifortaleza

Cidade Encantada da Criança

  • Cerimônia de acender as luzes
  • Coral natalino
  • Chegada do Papai Noel

Onde: Cidade da Criança (Av. Visconde do Rio Branco, 922 - Centro)
Quando: de 5 a 21 de dezembro, das 7 horas às 20 horas
Gratuito

Coral da Luz – Praça do Ferreira

Onde: sacadas do Hotel Excelsior, Praça do Ferreira (rua Floriano Peixoto, s/n - Centro)
Quando: diariamente, às 18 horas, até 23 de dezembro
Gratuito
Mais informações : Instagram @cearanataldeluzoficial

