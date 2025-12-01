Natal em Fortaleza: confira onde aproveitar atrações gratuitas

Diversos locais em Fortaleza promovem eventos de Natal gratuitos. (Foto:Aurelio Alves / O POVO) / Crédito: AURÉLIO ALVES

Com a chegada de dezembro, Fortaleza volta a ganhar brilho especial com atividades natalinas espalhadas por diferentes pontos da cidade. Parques, shoppings e equipamentos culturais recebem corais, encenações, feiras, apresentações infantis e a tradicional visita do Papai Noel — tudo de forma gratuita.

Leia Também | Coral do Natal de Luz percorre bairros de Fortaleza no fim de semana A variedade de programações permite que famílias e visitantes vivam o clima natalino sem custos, celebrando o período com música, encontros e espaços temáticos que reforçam o encanto da época.

Confira locais com programação especial de Natal em Fortaleza: Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece)

Sexta-feira, 12

Corais natalinos

Pastoril

Feira de artesanato



Feira gastronômica Onde: Av. Presidente Castelo Branco, 255 - Centro

Quando: 18 horas

Gratuito

Mais informações: Instagram @_bibliotecaestadualdoceara

Shopping Iguatemi

Sábado, 6

18 horas: Coral Casa da Vovó Dedé Domingo, 7

18 horas: Frei Ricardo Régis e Amigos Sábado, 13

18 horas: Camerata Unifor Domingo, 14