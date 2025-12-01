Natal em Fortaleza: confira onde aproveitar atrações gratuitas

Natal em Fortaleza: confira onde aproveitar atrações gratuitasEm Fortaleza, Cidade da Criança, Bece, shoppings e Praça do Ferreira recebem corais, feiras e atrações especiais de Natal para toda a família
Com a chegada de dezembro, Fortaleza volta a ganhar brilho especial com atividades natalinas espalhadas por diferentes pontos da cidade.
Parques, shoppings e equipamentos culturais recebem corais, encenações, feiras, apresentações infantis e a tradicional visita do Papai Noel — tudo de forma gratuita.
A variedade de programações permite que famílias e visitantes vivam o clima natalino sem custos, celebrando o período com música, encontros e espaços temáticos que reforçam o encanto da época.
Confira locais com programação especial de Natal em Fortaleza:
Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece)
Sexta-feira, 12
- Corais natalinos
- Pastoril
- Feira de artesanato
- Feira gastronômica
Onde: Av. Presidente Castelo Branco, 255 - Centro
Quando: 18 horas
Gratuito
Mais informações: Instagram @_bibliotecaestadualdoceara
Shopping Iguatemi
Sábado, 6
- 18 horas: Coral Casa da Vovó Dedé
Domingo, 7
- 18 horas: Frei Ricardo Régis e Amigos
Sábado, 13
- 18 horas: Camerata Unifor
Domingo, 14
- 18 horas: Coral Casa da Vovó Dedé
Sábado, 20
- 18 horas: Recital Musiqueria
Domingo, 21
- 18 horas: Banda de Música do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará
Onde: Shopping Iguatemi Bosque (Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)
Quando: até 21 de dezembro
Gratuito
Mais informações: Instagram @iguatemifortaleza
Cidade Encantada da Criança
- Cerimônia de acender as luzes
- Coral natalino
- Chegada do Papai Noel
Onde: Cidade da Criança (Av. Visconde do Rio Branco, 922 - Centro)
Quando: de 5 a 21 de dezembro, das 7 horas às 20 horas
Gratuito
Coral da Luz – Praça do Ferreira
Onde: sacadas do Hotel Excelsior, Praça do Ferreira (rua Floriano Peixoto, s/n - Centro)
Quando: diariamente, às 18 horas, até 23 de dezembro
Gratuito
Mais informações : Instagram @cearanataldeluzoficial