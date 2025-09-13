Filho de Preta Gil, Francisco Gil homenageia a mãe em Londres

Durante show de abertura da turnê do grupo Gilsons na Europa, o músico Francisco Gil , filho de Preta Gil , homenageou a mãe em Londres na quinta-feira, 11. Falecida no dia 20 de julho deste ano, vítima de um câncer de intestino, a cantora e empresária tinha 50 anos e deixou um filho e uma neta.

"Talvez tudo que eu faça agora na música vá ser dedicado para ela, para minha mãe, Preta Gil", disse o cantor ao final da apresentação, realizada ao lado de José e João Gil, respectivos filho e neto de Gilberto Gil. O filho de Preta também disse crer que a mãe ficaria feliz ao vê-lo no palco do Barbican Hall, em Londres.

No dia do show, os Gilsons publicaram no Instagram uma foto do grupo com Preta Gil no palco. "Não teve um dia em que ela não estivesse presente nesse sonho. Desde o primeiro acorde, desde o nome da banda, desde o dia 1 — Preta foi parte viva da nossa história", escreveram na legenda.

"Nossa jornada musical carrega sua energia, seu olhar atento, sua fé na gente. Foi no dia 19 de abril de 2018 que ela nos batizou como Gilsons", diz ainda o post, prometendo seguir o legado de Preta Gil.