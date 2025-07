Fãs lotam Theatro Municipal e cantam em despedida de de Preta Gil

O velório de Preta Gil aconteceu na manhã desta sexta-feira, 25, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro , cinco dias após a morte da cantora.

De acordo com a Agência Brasil, centenas de pessoas preencheram longas filas nos arredores do equipamento cultural localizado no Centro da capital carioca, enquanto aguardavam sua vez para dar o último adeus à artista carioca.

Vestido de branco, Francisco Gil , o filho de Preta, também foi fotografado no local. No salão principal, um telão de Led exibe fotos da cantora atrás de faixas e coroas de flores enviadas por personalidades como o presidente Lula , Ivete Sangalo , Dudu Nobre.

Velado pela manhã, o corpo de Preta Gil será levado à capela ecumênica do cemitério, onde ocorre uma cerimônia de despedida restrita a amigos e familiares da artista. Em seguida, acontecerá a cremação do corpo, conforme os últimos desejos da cantora.

Circuito carnavalesco do Rio de Janeiro irá homenagear Preta Gil

O cortejo fúnebre até o cemitério passará pelo corredor dos megablocos de Carnaval, recentemente batizado como Circuito de Blocos de Carnaval de Rua “Preta Gil” em homenagem póstuma à cantora, responsável pela fundação do "Bloco da Preta".

Na região do Theatro Municipal, órgãos de trânsito e segurança organizaram o tráfego com um esquema de interdições e bloqueios, implementados pela Prefeitura do município, que devem durar até as 18 horas desta sexta-feira.

Diante da constatação de que não havia mais possibilidades para o tratamento contra o câncer no intestino diagnosticado em 2023, Preta Gil estava prestes a voltar para o Brasil.