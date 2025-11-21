Morre Leonardo Fróes, poeta vencedor do Prêmio Jabuti

Poeta Leonardo Fróes morre aos 84; obra marcou gerações / Crédito: Walter Craveiro/Flip/Divulgação

A literatura brasileira perdeu nesta sexta-feira, 21, um de seus nomes mais singulares: o poeta, tradutor e jornalista Leonardo Fróes, morto aos 84 anos. A informação foi confirmada pela Editora 34, responsável por parte importante de sua obra. Até o momento, a causa da morte não foi divulgada.

Reconhecido por uma escrita profundamente ligada à natureza e às reflexões sobre a condição humana, Fróes construiu uma trajetória multifacetada. Nascido em Itaperuna, no Rio de Janeiro, ele atuou como poeta, jornalista, editor, enciclopedista e tradutor, papel em que levou para o Português obras de diversos autores, como Virginia Woolf, George Eliot, Shelley, Goethe, Jonathan Swift, William Faulkner e La Fontaine. A editora, que publicou em 2021 sua antologia "Poesia Reunida (1968-2021)", destacou em nota a vida dedicada ao campo e ao meio ambiente.



Relembre a trajetória de Leonardo Fróes:

Desde o início dos anos 1970, Fróes morava em Secretário, na região serrana fluminense, onde cultivava um sítio de 50 mil metros quadrados e se dedicava ao reflorestamento. Essa convivência íntima com a terra guiou grande parte de sua poesia. “Desta vida simples em harmonia com a natureza, Fróes criou uma obra poética celebrada por sucessivas gerações”, afirmou a editora. Entre seus livros mais conhecidos estão “Sibilitz” (1981), “Um outro, Varella” (1990), “Chinês com sono” (2005) e “Natureza: a arte de plantar” (2021). A obra “Argumentos Invisíveis” (1995) rendeu ao autor o Prêmio Jabuti de Poesia no ano seguinte.

Outras premiações vieram pelos trabalhos de tradução: o Prêmio Paulo Rónai da Biblioteca Nacional, em 1998; o prêmio da Academia Brasileira de Letras, em 2008; e o prêmio da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, em 2016. Como jornalista, Fróes escreveu para o Jornal do Brasil, O Globo e para a Encyclopaedia Britannica, atuando principalmente como crítico literário.

Entre 1971 e 1983, assinou a coluna “Natureza” no Jornal do Brasil, reproduzida no Jornal da Tarde, tornando-se uma das primeiras vozes a difundir a consciência ecológica no País.