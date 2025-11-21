Jogos Vorazes - Amanhecer na Colheita: o que se sabe sobre o filme?

Jogos vorazes amanhecer na colheita ganha primeiro trailer. O filme tem previsão de estreia para 20 novembro de 2026 / Crédito: Reprodução/ParisFilmes/YouTube

O primeiro trailer de "Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita" foi divulgado e o público conseguiu ver uma prévia do novo capítulo da franquia - que tem estreia prevista para 20 de novembro de 2026. Baseado no livro homônimo de 2025, o enredo é ambientado 24 anos antes dos eventos do primeiro filme da série.



Jogos Vorazes: Novo Elenco O protagonista que futuramente se torna o mentor de Everdeen e Peeta Mellark (Josh Hutcherson) será vivido por Joseph Zada e foi anteriormente interpretado pelo consagrado Woody Harrelson. Outro destaque entre os personagens foi a acompanhante e conselheira dos tributos do Distrito 12, Effie Trinket, que chegou aos cinemas por Elizabeth Banks e agora é interpretada por Elle Fanning. Já Plutarch Heavensbee, personagem que entra no universo no segundo filme, "Em Chamas", e foi interpretado por Phillip Seymour Hoffman, agora ganha vida através do ator Jesse Plemons.

Um dos personagens mais aguardados pelos fãs é o Presidente Snow, que ganha seu terceiro intérprete, desta vez o ator Ralph Fiennes será responsável por incorporar o papel. “Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita” também inclui nomes como Kelvin Harrison Jr., Glenn Close, Maya Hawke, Mckenna Grace, Billy Porter, Whitney Peak, Ben Wang, Molly McCann, Iona Bell e Percy Daggs IV. A direção é responsabilidade de Francis Lawrence - que retorna à franquia -, com roteiro de Billy Ray e produção de Brad Simpson e Nina Jacobson, repetindo a equipe dos filmes anteriores.