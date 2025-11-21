Jogos Vorazes - Amanhecer na Colheita: o que se sabe sobre o filme?O novo capítulo da saga 'Jogos Vorazes' ganha primeiro trailer. O filme tem previsão de estreia para 20 novembro de 2026
O primeiro trailer de "Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita" foi divulgado e o público conseguiu ver uma prévia do novo capítulo da franquia - que tem estreia prevista para 20 de novembro de 2026.
Baseado no livro homônimo de 2025, o enredo é ambientado 24 anos antes dos eventos do primeiro filme da série.
A história mostra os jogos que fizeram Haymitch Abernathy campeão do massacre, o chamado 2º Massacre Quaternário, que marcava a edição número 50 da competição.
Devido à diferença de tempo, neste spin-off, os personagens serão apresentados em suas versões "mais jovens".
Para acabar com a curiosidade dos fãs, a prévia mostrou a primeira caracterização de personagens conhecidos como Presidente Snow, Haymitch Abernathy e Effie Trinket.
Jogos Vorazes: Novo Elenco
O protagonista que futuramente se torna o mentor de Everdeen e Peeta Mellark (Josh Hutcherson) será vivido por Joseph Zada e foi anteriormente interpretado pelo consagrado Woody Harrelson.
Outro destaque entre os personagens foi a acompanhante e conselheira dos tributos do Distrito 12, Effie Trinket, que chegou aos cinemas por Elizabeth Banks e agora é interpretada por Elle Fanning.
Já Plutarch Heavensbee, personagem que entra no universo no segundo filme, "Em Chamas", e foi interpretado por Phillip Seymour Hoffman, agora ganha vida através do ator Jesse Plemons.
Um dos personagens mais aguardados pelos fãs é o Presidente Snow, que ganha seu terceiro intérprete, desta vez o ator Ralph Fiennes será responsável por incorporar o papel.
“Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita” também inclui nomes como Kelvin Harrison Jr., Glenn Close, Maya Hawke, Mckenna Grace, Billy Porter, Whitney Peak, Ben Wang, Molly McCann, Iona Bell e Percy Daggs IV.
A direção é responsabilidade de Francis Lawrence - que retorna à franquia -, com roteiro de Billy Ray e produção de Brad Simpson e Nina Jacobson, repetindo a equipe dos filmes anteriores.
Confira o trailer
