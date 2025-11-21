Carolina - Quarto de Despejo: confira primeiras fotos da adaptação

A obra "Quarto de Despejo: Diário de uma Favelada", de Carolina Maria de Jesus, ganha uma versão nos cinemas estrelada por Maria Gal

Uma das obras mais importantes da literatura brasileira, “Quarto de Despejo”, de Carolina Maria de Jesus, está sendo adaptada para os cinemas com o título “ Carolina – Quarto de Despejo ”. Estrelado pela atriz Maria Gal, a produção teve suas primeiras imagens divulgadas na quinta-feira, 20.

Para interpretar a autora, a atriz passou por transformações na aparência: desde um corte curto no cabelo até um grande emagrecimento, tendo perdido mais de 18kg para viver o papel. O visual da atriz foi adaptado para viver Carolina, que retrata em seu livro a vida na favela do Canindé, em São Paulo.

Originalmente, “Quarto de Despejo”, de 1960, narra com profundidade e sensibilidade, a realidade da fome, do racismo estrutural e da desigualdade social. Com ela, Maria Carolina de Jesus foi a primeira escritora negra brasileira a ter reconhecimento internacional, com a tradução de seu livro para 14 idiomas e mais de um milhão de vendas de exemplares.

