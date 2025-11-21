Tremembé: 2ª temporada é confirmada com Robinho e Thiago Brennand

Tremembé: 2ª temporada é confirmada com Robinho e Thiago BrennandPrime Video revela novos rumos da série, que retratará a chegada de Robinho a Tremembé e seguirá acompanhando Suzane e Elize fora da prisão
A repercussão no de figuras condenadas por crimes graves voltou ao centro das discussões nesta sexta-feira, 21, após o Prime Video confirmar a segunda temporada de “Tremembé”.
A plataforma anunciou que o novo ano da série ampliará o foco sobre casos que chocaram o País, entre eles, o do ex-jogador Robinho, que cumprirá papel de destaque na trama.
O anúncio ganhou força depois de uma publicação de Marina Ruy Barbosa nas redes sociais. Na primeira temporada, a atriz interpretou Suzane von Richthofen, condenada pelo assassinato dos pais, e agora retoma o papel em uma fase marcada pelos desafios de reintegração à sociedade após anos de reclusão.
No vídeo divulgado por Marina, ela aparece recebendo uma ligação e reagindo com surpresa às novidades do roteiro.
Ainda sem data de estreia, a nova temporada seguirá acompanhando personagens que retornam à rotina fora dos muros da prisão.
Suzane permanece como figura central da ala feminina, enquanto Elize Matsunaga tenta se firmar no regime aberto e arrisca um recomeço profissional.
As duas histórias seguirão paralelas às da ala masculina, que desta vez receberá nomes que também ocuparam o noticiário nacional.
Novos personagene e casos com repercussão nacional
Entre eles está Robinho, condenado na Itália a nove anos de prisão por estupro coletivo ocorrido em 2013, em uma boate de Milão.
A Justiça considerou que a vítima (de 23 anos) estava alcoolizada e incapaz de se defender. Após sucessivos recursos negados, a sentença foi confirmada em 2022.
Em 2023, o Superior Tribunal de Justiça autorizou sua transferência, e o ex-jogador passou a cumprir pena na Penitenciária de Tremembé, no interior paulista.
O teaser já antecipa a cena de sua chegada à unidade prisional, reproduzida na série.
Outro personagem incorporado ao elenco é o empresário Thiago Brennand, condenado em setembro deste ano a oito anos de prisão pelo estupro da estudante de medicina e miss Stephanie Cohen em 2021.
O processo segue em segredo de Justiça e ainda cabe recurso, mas ele será retratado na produção como parte da dinâmica de poder e privilégio entre detentos endinheirados.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente