Tremembé: 2ª temporada é confirmada com Robinho e Thiago Brennand

Robinho entra no roteiro da 2ª temporada de "Tremembé" / Crédito: Prime Video/ Divulgação/ Rede Record/ Divulgação

A repercussão no de figuras condenadas por crimes graves voltou ao centro das discussões nesta sexta-feira, 21, após o Prime Video confirmar a segunda temporada de “Tremembé”. A plataforma anunciou que o novo ano da série ampliará o foco sobre casos que chocaram o País, entre eles, o do ex-jogador Robinho, que cumprirá papel de destaque na trama.

Leia Também | Saiba o que é verdade e mentira na série Tremembé, sucesso no Prime Video O anúncio ganhou força depois de uma publicação de Marina Ruy Barbosa nas redes sociais. Na primeira temporada, a atriz interpretou Suzane von Richthofen, condenada pelo assassinato dos pais, e agora retoma o papel em uma fase marcada pelos desafios de reintegração à sociedade após anos de reclusão. No vídeo divulgado por Marina, ela aparece recebendo uma ligação e reagindo com surpresa às novidades do roteiro. Ainda sem data de estreia, a nova temporada seguirá acompanhando personagens que retornam à rotina fora dos muros da prisão.

Suzane permanece como figura central da ala feminina, enquanto Elize Matsunaga tenta se firmar no regime aberto e arrisca um recomeço profissional. As duas histórias seguirão paralelas às da ala masculina, que desta vez receberá nomes que também ocuparam o noticiário nacional.

Novos personagene e casos com repercussão nacional Entre eles está Robinho, condenado na Itália a nove anos de prisão por estupro coletivo ocorrido em 2013, em uma boate de Milão.

A Justiça considerou que a vítima (de 23 anos) estava alcoolizada e incapaz de se defender. Após sucessivos recursos negados, a sentença foi confirmada em 2022.

Em 2023, o Superior Tribunal de Justiça autorizou sua transferência, e o ex-jogador passou a cumprir pena na Penitenciária de Tremembé, no interior paulista. O teaser já antecipa a cena de sua chegada à unidade prisional, reproduzida na série.