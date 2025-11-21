HQ ‘Superman nº 1’ descoberta em sótão quebra recorde em leilão

Leilão de "Superman nº 1" estabelece novo recorde mundial / Crédito: Heritage Auctions/ Divulgação

O mercado de colecionismo viveu um momento histórico nesta quinta-feira, 20, quando um exemplar de “Superman nº 1”, lançado originalmente em 1939, alcançou US$ 9,12 milhões em um leilão da Heritage Auctions. O valor, equivalente a cerca de R$ 50 milhões, fez com que a revista ilustrada se tornasse o quadrinho mais caro já vendido no mundo.

Leia Também | Famosa com Gal Costa, música de Fausto Nilo inspira mostra em Fortaleza A venda marcou não apenas um novo recorde financeiro, mas também um desfecho surpreendente para a trajetória do item. A HQ havia sido encontrada no ano passado por três irmãos durante a limpeza do sótão da casa da mãe, na Califórnia, nos EUA. O volume estava guardado de forma improvisada: dentro de uma caixa de papelão repleta de jornais antigos, onde permaneceu esquecido por décadas.

A descoberta aconteceu somente após a morte da mãe, que costumava afirmar ter guardado edições raras, mas nunca indicou onde. “Não estávamos procurando nada específico. Era apenas hora de começar a jogar coisas fora”, contou um dos irmãos ao The Hollywood Reporter. Foi nesse processo que eles se depararam com o exemplar praticamente intacto. Encontrada por acaso em meio a jornais, a HQ de Superman teve autenticidade confirmada e se tornou o item mais caro da história dos quadrinhos: A condição excepcional da revista ajudou a impulsionar o valor final. Avaliada com nota 9,0 pela Certified Guaranty Company (CGC), referência global na autenticação de quadrinhos, a edição se destacou por seu estado de conservação, um feito raro para materiais impressos há mais de 80 anos.