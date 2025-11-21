Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

HQ ‘Superman nº 1’ descoberta em sótão quebra recorde em leilão

HQ ‘Superman nº 1’ descoberta em sótão quebra recorde em leilão

Exemplar de ‘Superman nº 1’ preservado por décadas foi arrematado por US$ 9,12 milhões, valor que o coloca no topo das vendas mais altas do mercado de quadrinhos
Autor Carolina Passos
Autor
Carolina Passos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O mercado de colecionismo viveu um momento histórico nesta quinta-feira, 20, quando um exemplar de Superman nº 1, lançado originalmente em 1939, alcançou US$ 9,12 milhões em um leilão da Heritage Auctions.

O valor, equivalente a cerca de R$ 50 milhões, fez com que a revista ilustrada se tornasse o quadrinho mais caro já vendido no mundo.

Leia Também | Famosa com Gal Costa, música de Fausto Nilo inspira mostra em Fortaleza

A venda marcou não apenas um novo recorde financeiro, mas também um desfecho surpreendente para a trajetória do item.

A HQ havia sido encontrada no ano passado por três irmãos durante a limpeza do sótão da casa da mãe, na Califórnia, nos EUA.

O volume estava guardado de forma improvisada: dentro de uma caixa de papelão repleta de jornais antigos, onde permaneceu esquecido por décadas.

A descoberta aconteceu somente após a morte da mãe, que costumava afirmar ter guardado edições raras, mas nunca indicou onde.

“Não estávamos procurando nada específico. Era apenas hora de começar a jogar coisas fora”, contou um dos irmãos ao The Hollywood Reporter. Foi nesse processo que eles se depararam com o exemplar praticamente intacto.

Encontrada por acaso em meio a jornais, a HQ de Superman teve autenticidade confirmada e se tornou o item mais caro da história dos quadrinhos:

A condição excepcional da revista ajudou a impulsionar o valor final. Avaliada com nota 9,0 pela Certified Guaranty Company (CGC), referência global na autenticação de quadrinhos, a edição se destacou por seu estado de conservação, um feito raro para materiais impressos há mais de 80 anos.

A classificação considera fatores como preservação física, raridade e relevância editorial. O exemplar vendido pertenceu aos três irmãos desde 2024, quando foi localizado no sótão.

Eles decidiram colocá-lo em leilão após a CGC confirmar sua autenticidade e alto padrão de conservação, dois fatores determinantes para transformar a revista em um dos itens mais valiosos da cultura pop.

O novo recorde supera o valor pago por "Action Comics nº 1" (revista de 1938 que apresentou o Superman ao mundo) leiloada no ano passado por US$ 6 milhões.

O ranking das vendas mais altas inclui ainda outro exemplar de "Superman nº 1", arrematado em 2022 por US$ 5,3 milhões, e Amazing Fantasy nº 15, de 1962, que marcou a estreia do "Homem-Aranha" e alcançou US$ 3,6 milhões em 2021.

 

 

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar