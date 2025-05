Spider Noir: tudo sobre a série do Homem-Aranha com Nicolas Cage

Nicolas Cage estrela Spider-Noir, série live-action do Prime Video sobre a versão sombria do Homem-Aranha ambientada na Nova York dos anos 1930

Com estreia prevista para 2026 no Prime Video , Spider-Noir será estrelada por Nicolas Cage , que retoma o papel que já havia dublado no sucesso animado Homem-Aranha no Aranhaverso (2018).

Um dos personagens mais misteriosos e estilosos do multiverso do Homem-Aranha finalmente ganhará sua própria série em live-action.

O elenco também contará com Lamorne Morris, conhecido por New Girl, que interpretará Robbie Robertson — jornalista e aliado do herói —, além de Brendan Gleeson e Frances Conroy, em papéis ainda não detalhados. A série é uma parceria entre a Sony Pictures Television e a Amazon MGM Studios.

No lugar das cores vibrantes e da leveza do herói tradicional, um vigilante que veste sobretudo, empunha armas e combate o crime com uma postura dura e, muitas vezes, implacável.

Apesar de não ser tão conhecido quanto o Peter Parker do universo principal, o Spider-Man Noir ganhou destaque no mundo dos games, como Marvel’s Spider-Man 1 e 2, e no cinema, com sua participação no já citado Homem-Aranha no Aranhaverso, em que Nicolas Cage emprestou sua voz ao personagem, dando vida a um herói melancólico e cheio de frases de efeito inspiradas nos clássicos filmes noir.

Spider-Noir: a versão alternativa do Homem-Aranha com Nicolas Cage



Segundo as primeiras informações divulgadas pela Variety e TV Insider, Nicolas Cage interpretará um detetive particular envelhecido e atormentado pelo passado, que vive em um mundo noir e precisa enfrentar antigos demônios ao retomar sua missão como o único super-herói da cidade.

Com a produção de Spider-Noir, a Marvel e a Sony apostam em uma abordagem mais adulta e sombria para o universo do Homem-Aranha. A ambientação noir — com direito a fotografia em preto e branco, estética retrô e enredos complexos — deve marcar um contraste forte com as versões mais coloridas e juvenis do herói.