Caso Eloá na Netflix: saiba o que está e não está no documentário

Netflix lançou na última semana o documentário "Caso Eloá: Refém ao vivo" / Crédito: Reprodução/Netflix

Com o lançamento do documentário “Caso Eloá: Refém ao Vivo”, a Netflix revisitou o cárcere e assassinato de Eloá Pimentel ocorrido em outubro de 2008. A obra, além de retratar como o crime aconteceu, apresenta registros do diário de Eloá e depoimentos inéditos da família da vítima e de jornalistas e autoridades que acompanharam o caso.

Caso Eloá: o que está no documentário da Netflix?

A produção lançada pela Netflix ficou dois anos em desenvolvimento e não possui fatos ficcionais. Na obra, o espectador pode acompanhar a reconstituição dos fatos, com um olhar sobre como se deu a interferência midiática e policial no caso. São exibidos depoimentos inéditos dos pais de Eloá, do irmão, Douglas, e da amiga Grazieli Oliveira, com os dois últimos falando pela primeira vez sobre o ocorrido. Além disso, o conteúdo traz entrevistas com jornalistas e autoridades que trabalharam no caso. A obra apresenta ainda trechos do diário de Eloá que ajudam a entender como a adolescente era, seus medos, pedidos de ajuda a Deus e planos futuros, incluindo um casamento com Lindemberg. A proposta do documentário é focar na vítima, sem dar espaço de fala para o sequestrador. Cris Ghattas e Veronica Stumpf, que estão à frente do projeto, trazem à tona que o crime que ocorreu foi um feminicídio, algo que ainda era pouco discutido no momento que tudo aconteceu.

Leia mais Caso Eloá: onde está Lindemberg hoje e quanto tempo ficou preso Sobre o assunto Caso Eloá: onde está Lindemberg hoje e quanto tempo ficou preso Nayara Rodrigues não aparece no documentário Uma das ausências na produção é a de Nayara Rodrigues, amiga de Eloá que também foi feita refém por Lindemberg. Questionada sobre isso, a diretora Cris Ghattas explicou que Nayara foi convidada a participar, mas recusou. "Acredito que ela ainda carrega essa ferida. Este assunto continua sendo muito delicado para ela, e nós respeitamos isso", acrescentou.

Desde o crime, Nayara tem se mantido afastada dos holofotes, sem conceder entrevistas. A última aparição dela na mídia foi em 2018, quando o Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu que a intervenção policial contribuiu diretamente para que Nayara retornasse ao apartamento do sequestrador e fosse ferida. A garota havia sido liberada após dois dias de cárcere, mas foi instruída pela Polícia a retornar ao cativeiro para ajudar nas negociações. O Estado foi condenado a pagar R$ 150 mil em indenização por danos morais, materiais e estéticos. Leia mais Após 10 anos do caso Eloá, amiga sobrevivente deve receber R$ 150 mil Sobre o assunto Após 10 anos do caso Eloá, amiga sobrevivente deve receber R$ 150 mil