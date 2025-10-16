Praia dos Ossos: conheça 4 podcasts de true crime e onde ouvir

Praia dos Ossos conseguiu narrar um novo ponto de vista do assassinato de Ângela Diniz, cometido cinquenta anos atrás / Crédito: Reprodução/Radio Novelo

Com o lançamento da série “Ângela Diniz: Assassinada e Condenada” na HBO Max previsto para o dia 13 de novembro, mais um podcast de true crime será adaptado em outra mídia. Originalmente com uma história narrada em “Praia dos Ossos”, o caso de Ângela Diniz agora ganha vida com Marjorie Estiano no papel principal. Outros podcasts do gênero têm feito sucesso nas plataformas de streaming. Febre nos Estados Unidos, os produtos de “true crime” ou “crimes reais” lançam luzes em casos que foram mal investigados ou que chamaram a atenção da mídia e da sociedade na época em que aconteceram.

Produzido pelo podcast Rádio Novelo, "Praia dos Ossos" foi lançado em setembro de 2020 com produção de Flora Thomson-DeVeaux e apresentação de Branca Vianna. O programa com oito episódios revisitou o caso de Ângela Diniz, assassinada com quatro tiros numa casa na Praia dos Ossos, em Búzios, por seu namorado Doca Street.

Nos três anos que se passaram entre o crime e o julgamento, Doca tornou-se vítima. Foi inocentado com base em uma cláusula ultrapassada da Constituição que condenou Ângela Diniz mesmo após sua morte. O podcast investiga o caso e todo o machismo presente na vida e na morte de sua protagonista. Os episódios podem ser ouvidos no site da Rádio Novelo ou nos principais agregadores de áudio, como Spotify e Apple Podcasts. Além disso, os episódios estão disponíveis gratuitamente no YouTube.

Casos Humanos: O Caso Evandro Um dos responsáveis por popularizar as narrativas de true crime em território nacional, o podcast Casos Humanos se tornou um fenômeno com o lançamento da temporada “O Caso Evandro”, que abordou o, anteriormente chamado, caso das “Bruxas de Guaratuba”. Com apuração e apresentação de Ivan Mizanzuk, o podcast foi fundo no sequestro de um garoto na cidade de Guaratuba que desencadeou uma guerra política, que acabou na prisão de sete pessoas injustamente. Por meio de entrevistas e novas evidências, Ivan conseguiu provar que os suspeitos foram torturados pela polícia local para assumirem a culpa.

Com o podcast lançado em 2018 e o documentário produzido pela Globoplay em 2021, adaptando o que havia sido descoberto até o momento, “O Caso Evandro” conseguiu que a Justiça do Paraná reabrisse o caso admitindo as falhas de investigação. Os 32 episódios podem ser ouvidos em agregadores de áudio como Spotify e Apple Podcasts.