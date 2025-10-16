Praia dos Ossos: conheça 4 podcasts de true crime e onde ouvir

Além de Praia dos Ossos, conheça podcasts brasileiros de true crimePopular entre os aficionados por crimes reais, podcasts de true crime tem se tornado base para adaptações em livros e séries. Veja recomendações
Com o lançamento da série “Ângela Diniz: Assassinada e Condenada” na HBO Max previsto para o dia 13 de novembro, mais um podcast de true crime será adaptado em outra mídia. Originalmente com uma história narrada em “Praia dos Ossos”, o caso de Ângela Diniz agora ganha vida com Marjorie Estiano no papel principal.
Outros podcasts do gênero têm feito sucesso nas plataformas de streaming. Febre nos Estados Unidos, os produtos de “true crime” ou “crimes reais” lançam luzes em casos que foram mal investigados ou que chamaram a atenção da mídia e da sociedade na época em que aconteceram.
A seguir, veja recomendações de podcasts de true crime e saiba onde ouvi-los:
Praia dos Ossos
Produzido pelo podcast Rádio Novelo, “Praia dos Ossos” foi lançado em setembro de 2020 com produção de Flora Thomson-DeVeaux e apresentação de Branca Vianna.
O programa com oito episódios revisitou o caso de Ângela Diniz, assassinada com quatro tiros numa casa na Praia dos Ossos, em Búzios, por seu namorado Doca Street.
Nos três anos que se passaram entre o crime e o julgamento, Doca tornou-se vítima. Foi inocentado com base em uma cláusula ultrapassada da Constituição que condenou Ângela Diniz mesmo após sua morte. O podcast investiga o caso e todo o machismo presente na vida e na morte de sua protagonista.
Os episódios podem ser ouvidos no site da Rádio Novelo ou nos principais agregadores de áudio, como Spotify e Apple Podcasts. Além disso, os episódios estão disponíveis gratuitamente no YouTube.
Casos Humanos: O Caso Evandro
Um dos responsáveis por popularizar as narrativas de true crime em território nacional, o podcast Casos Humanos se tornou um fenômeno com o lançamento da temporada “O Caso Evandro”, que abordou o, anteriormente chamado, caso das “Bruxas de Guaratuba”.
Com apuração e apresentação de Ivan Mizanzuk, o podcast foi fundo no sequestro de um garoto na cidade de Guaratuba que desencadeou uma guerra política, que acabou na prisão de sete pessoas injustamente.
Por meio de entrevistas e novas evidências, Ivan conseguiu provar que os suspeitos foram torturados pela polícia local para assumirem a culpa.
Com o podcast lançado em 2018 e o documentário produzido pela Globoplay em 2021, adaptando o que havia sido descoberto até o momento, “O Caso Evandro” conseguiu que a Justiça do Paraná reabrisse o caso admitindo as falhas de investigação.
Os 32 episódios podem ser ouvidos em agregadores de áudio como Spotify e Apple Podcasts.
A Mulher da Casa Abandonada
A Mulher da Casa Abandonada é um podcast narrativo da Folha de S. Paulo que investiga a história de uma figura misteriosa: uma mulher que mora em uma mansão decadente em Higienópolis, um dos bairros mais ricos de São Paulo, e se apresenta como Mari.
Porém, Mari não é quem diz ser. É o que descobre o repórter Chico Felitti, em uma apuração de seis meses que passa por uma praça de São Paulo, por um subúrbio de Washington e por uma empresa que faz foguetes e satélites para a Nasa.
Por trás do nome inventado e de uma camada de pomada branca que passa no rosto, Mari esconde a acusação de ter cometido nos Estados Unidos, 20 anos atrás, um crime hediondo. Ela escapou de um julgamento nos EUA e do FBI e tem sua história contada pela primeira vez no podcast.
Os oito episódios de "A Mulher da Casa Abandonada" estão disponíveis nos principais agregadores de áudio, como Spotify e Apple Podcasts. Também estão disponíveis gratuitamente no YouTube.
Modus Operandi
Apresentado por Carol Moreira e Mabê Bonafé, o Modus Operandi foi lançado em janeiro de 2020. O podcast busca contar as histórias trazendo os contextos, propondo debates e reflexões. Os episódios são lançados semanalmente e se aproximam da marca de 300 programas gravados.
Além disso, o Modus Operandi publicou um livro com o mesmo nome do podcast e fechou uma temporada exclusiva com o Amazon Prime para falar de cultos e seitas.
Todos os episódios do Modus Operandi estão disponíveis nos principais agregadores de áudio, como Spotify e Apple Podcasts.
A temporada de cultos e seitas está disponível exclusivamente no Amazon Music.