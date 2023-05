Caso Eloá: Ana Hickmann pede desculpas por fala da época

Após a exibição do caso Eloá no programa "Linha Direta" da TV Globo nesta quinta-feira, 4 de maio, a apresentadora Ana Hickmann se pronunciou e pediu desculpas pela forma como conduziu o caso em 2008. Na época, ela apresentava o "Hoje em Dia" e pediu para que o sequestrador, Lindemberg Alves, ou as vítimas, Eloá Pimentel e Nayara Rodrigues, acenassem para as câmeras pela janela do cativeiro.



A assessoria de imprensa da apresentadora emitiu o seguinte comunicado: “Ana Hickmann, por meio de sua assessoria de imprensa, lamenta a forma com que o caso Eloá foi conduzido, em 2008. A apresentadora reconhece a atitude errônea que cometeu na época, e pede desculpas para as vítimas e suas famílias”.

A equipe de Ana também afirmou que ela vem sofrendo ataques através das redes sociais. “Após o episódio do programa Linha Direta, exibido na última quinta-feira (4), Ana Hickmann vem sofrendo ameaças de morte por meio das redes sociais. As mensagens de ódio despertaram gatilhos emocionais, desencadeados após o atentado que sofreu em 2016, em Belo Horizonte. A apresentadora reafirma o seu pedido de desculpas e pede respeito nesse momento”, declarou.



Relembre o caso Eloá:

Em outubro de 2008, Lindemberg Alves, na época com 22 anos, invadiu o apartamento de sua ex-namorada, Eloá Pimentel, de 15 anos, em Santo André, São Paulo, após a adolescente não aceitar reatar o namoro com ele.

Eloá estava acompanhada de três amigos da escola. Dois deles foram liberados e restou a moradora da casa e sua amiga Nayara Rodrigues. Após cinco dias de cárcere privado, policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) e da Tropa de Choque da Polícia Militar entraram na residência e lutaram com Lindemberg, que atirou em direção às reféns. Ambas foram atingidas.

Eloá foi levada inconsciente ao Centro Hospitalar de Santo André e morreu horas depois em decorrência dos tiros que levou. Nayara foi ferida com um tiro no rosto, mas sobreviveu.

Lindemberg foi condenado a 98 anos e 10 meses de prisão. Em 6 de Junho de 2013, o Tribunal de Justiça de São Paulo reduziu a pena para 39 anos e três meses de prisão.

Caso Eloá no Linha Direta

O caso Eloá foi tema do primeiro episódio do "Linha Direta" em 2023, programa investigativo da TV Globo que une apresentação, reportagem, entrevistas e simulações de casos. Com início em 1999, o projeto audiovisual seguiu na programação do canal até 2007 e retornou agora em 2023 com apresentação de Pedro Bial.

Especialistas que participaram do primeiro episódio criticaram a postura de "uma apresentadora de TV", que chegou a atrapalhar as negociações da polícia ao entrar em contato com o sequestrador. Nas redes sociais, internautas indicaram que a apresentadora mencionada seria Sônia Abrãao, que transmitiu uma ligação ao vivo na TV com Lindemberg durante o cárcere privado. Outros internautas relembraram a postura de Ana Hickmann, culminando na nota divulgada pela equipe da apresentadora.

